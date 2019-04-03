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"نائب أمير مكة" يطلع على مراحل صناعة كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين

شاهد المخطوطات والنقوش القديمة والقطع الأثرية الثمينة والمجسمات المعمارية

اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، خلال زيارة قام بها أمس إلى مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين، على خطوات صناعة كسوة الكعبة والمراحل التي تمرّ بها، إلى جانب أهم مقتنيات عمارة الحرمين الذي يعد أهم أحد متاحف ومعارض المنطقة.

و‏يعنى معرض عمارة الحرمين الشريفين بشكل خاص بالحرمين الشريفين والتطور الذي شهدته عمارتهما على مدى العصور، ويتكون المعرض من 7 قاعات تشتمل على مجسمين للحرمين الشريفين، وعدد من المقتنيات المختلفة من مخطوطات ونقوشات وقطع أثرية ثمينة ومجسمات معمارية وصور فوتوغرافية نادرة.

واطلع ‏أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان، على أهم مقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين، وهي: عمود الكعبة المشرفة الخشبي الذي يعود تاريخه لعام 65هـ، وميزاب الكعبة الذي يعود تاريخه لعام 1021هـ، وسلم الكعبة الخشبي الذي يعود تاريخه لعام 1240هـ، وباب الكعبة الذي يعود تاريخه لعام 1363هـ، كما اطلع ‏على أهم الخدمات التي يقدّمها معرض عمارة الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، منها توزيع المصاحف، وتوزيع ماء زمزم للزوار، وتجهيز حافلة لنقل الزوار مجانًا من المسجد الحرام إلى المعرض والعودة مرة أخرى.

و‏يعمل في معرض عمارة الحرمين الشريفين الذي افتتح عام 1420هـ، عدد من الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمات المعرفية والإرشادية لجميع الزوار والتعريف بكل جوانب ومقتنيات المعرض؛ حيث يصل عددهم إلى 30 موظفًا.

وخلال زيارة أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، استمع لشرح عن تاريخ المصنع؛ الذي أنشئ بأمر من الملك عبدالعزيز في1346هـ، وحُدّث في1397هـ، وزُود بآلات حديثة لتحضير النسيج والإبقاء على أسلوب الإنتاج اليدوي أثناء التحديث؛ لما له من قيمة فنية عالية.

واطلع ‎على خطوات صناعة كسوة الكعبة التي تمرّ بالصباغة، والنسيج الآلي، والنسيج اليدوي، والاختبار، والطباعة، والتطريز، وتجميع الكسوة.

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"نائب أمير مكة" يطلع على مراحل صناعة كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين
سبق

اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، خلال زيارة قام بها أمس إلى مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين، على خطوات صناعة كسوة الكعبة والمراحل التي تمرّ بها، إلى جانب أهم مقتنيات عمارة الحرمين الذي يعد أهم أحد متاحف ومعارض المنطقة.

و‏يعنى معرض عمارة الحرمين الشريفين بشكل خاص بالحرمين الشريفين والتطور الذي شهدته عمارتهما على مدى العصور، ويتكون المعرض من 7 قاعات تشتمل على مجسمين للحرمين الشريفين، وعدد من المقتنيات المختلفة من مخطوطات ونقوشات وقطع أثرية ثمينة ومجسمات معمارية وصور فوتوغرافية نادرة.

واطلع ‏أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان، على أهم مقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين، وهي: عمود الكعبة المشرفة الخشبي الذي يعود تاريخه لعام 65هـ، وميزاب الكعبة الذي يعود تاريخه لعام 1021هـ، وسلم الكعبة الخشبي الذي يعود تاريخه لعام 1240هـ، وباب الكعبة الذي يعود تاريخه لعام 1363هـ، كما اطلع ‏على أهم الخدمات التي يقدّمها معرض عمارة الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، منها توزيع المصاحف، وتوزيع ماء زمزم للزوار، وتجهيز حافلة لنقل الزوار مجانًا من المسجد الحرام إلى المعرض والعودة مرة أخرى.

و‏يعمل في معرض عمارة الحرمين الشريفين الذي افتتح عام 1420هـ، عدد من الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمات المعرفية والإرشادية لجميع الزوار والتعريف بكل جوانب ومقتنيات المعرض؛ حيث يصل عددهم إلى 30 موظفًا.

وخلال زيارة أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، استمع لشرح عن تاريخ المصنع؛ الذي أنشئ بأمر من الملك عبدالعزيز في1346هـ، وحُدّث في1397هـ، وزُود بآلات حديثة لتحضير النسيج والإبقاء على أسلوب الإنتاج اليدوي أثناء التحديث؛ لما له من قيمة فنية عالية.

واطلع ‎على خطوات صناعة كسوة الكعبة التي تمرّ بالصباغة، والنسيج الآلي، والنسيج اليدوي، والاختبار، والطباعة، والتطريز، وتجميع الكسوة.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
10:25 AM

"نائب أمير مكة" يطلع على مراحل صناعة كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين

شاهد المخطوطات والنقوش القديمة والقطع الأثرية الثمينة والمجسمات المعمارية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، خلال زيارة قام بها أمس إلى مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين، على خطوات صناعة كسوة الكعبة والمراحل التي تمرّ بها، إلى جانب أهم مقتنيات عمارة الحرمين الذي يعد أهم أحد متاحف ومعارض المنطقة.

و‏يعنى معرض عمارة الحرمين الشريفين بشكل خاص بالحرمين الشريفين والتطور الذي شهدته عمارتهما على مدى العصور، ويتكون المعرض من 7 قاعات تشتمل على مجسمين للحرمين الشريفين، وعدد من المقتنيات المختلفة من مخطوطات ونقوشات وقطع أثرية ثمينة ومجسمات معمارية وصور فوتوغرافية نادرة.

واطلع ‏أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان، على أهم مقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين، وهي: عمود الكعبة المشرفة الخشبي الذي يعود تاريخه لعام 65هـ، وميزاب الكعبة الذي يعود تاريخه لعام 1021هـ، وسلم الكعبة الخشبي الذي يعود تاريخه لعام 1240هـ، وباب الكعبة الذي يعود تاريخه لعام 1363هـ، كما اطلع ‏على أهم الخدمات التي يقدّمها معرض عمارة الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، منها توزيع المصاحف، وتوزيع ماء زمزم للزوار، وتجهيز حافلة لنقل الزوار مجانًا من المسجد الحرام إلى المعرض والعودة مرة أخرى.

و‏يعمل في معرض عمارة الحرمين الشريفين الذي افتتح عام 1420هـ، عدد من الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمات المعرفية والإرشادية لجميع الزوار والتعريف بكل جوانب ومقتنيات المعرض؛ حيث يصل عددهم إلى 30 موظفًا.

وخلال زيارة أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، استمع لشرح عن تاريخ المصنع؛ الذي أنشئ بأمر من الملك عبدالعزيز في1346هـ، وحُدّث في1397هـ، وزُود بآلات حديثة لتحضير النسيج والإبقاء على أسلوب الإنتاج اليدوي أثناء التحديث؛ لما له من قيمة فنية عالية.

واطلع ‎على خطوات صناعة كسوة الكعبة التي تمرّ بالصباغة، والنسيج الآلي، والنسيج اليدوي، والاختبار، والطباعة، والتطريز، وتجميع الكسوة.

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