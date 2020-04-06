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الإمارات تسجل وفاة و277 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 11

أفادت الإمارات، اليوم الاثنين، بتسجيل وفاة جديدة بفيروس "كورونا" لمقيم آسيوي، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد إلى 11 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه جرى تسجيل 277 إصابة جديدة بـ"كورونا"؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2076.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل وفاة و277 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أفادت الإمارات، اليوم الاثنين، بتسجيل وفاة جديدة بفيروس "كورونا" لمقيم آسيوي، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد إلى 11 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه جرى تسجيل 277 إصابة جديدة بـ"كورونا"؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2076.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
04:57 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
05:53 PM

الإمارات تسجل وفاة و277 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 11

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت الإمارات، اليوم الاثنين، بتسجيل وفاة جديدة بفيروس "كورونا" لمقيم آسيوي، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد إلى 11 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه جرى تسجيل 277 إصابة جديدة بـ"كورونا"؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2076.

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