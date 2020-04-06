الإمارات تسجل وفاة و277 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أفادت الإمارات، اليوم الاثنين، بتسجيل وفاة جديدة بفيروس "كورونا" لمقيم آسيوي، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد إلى 11 وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة أنه جرى تسجيل 277 إصابة جديدة بـ"كورونا"؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2076.
أفادت الإمارات، اليوم الاثنين، بتسجيل وفاة جديدة بفيروس "كورونا" لمقيم آسيوي، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد إلى 11 وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة أنه جرى تسجيل 277 إصابة جديدة بـ"كورونا"؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2076.فيروس كورونا الجديد
أفادت الإمارات، اليوم الاثنين، بتسجيل وفاة جديدة بفيروس "كورونا" لمقيم آسيوي، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد إلى 11 وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة أنه جرى تسجيل 277 إصابة جديدة بـ"كورونا"؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2076.
أفادت الإمارات، اليوم الاثنين، بتسجيل وفاة جديدة بفيروس "كورونا" لمقيم آسيوي، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد إلى 11 وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة أنه جرى تسجيل 277 إصابة جديدة بـ"كورونا"؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2076.