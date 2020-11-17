النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كوريا الجنوبية تسجّل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 28 ألفاً و999 حالة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

ولم تسجل أي وفيات إضافية من جرّاء كوفيد-19؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 494 حالة وفاة، وفقاً للسلطات الصحية.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كوريا الجنوبية تسجّل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سبق

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 28 ألفاً و999 حالة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

ولم تسجل أي وفيات إضافية من جرّاء كوفيد-19؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 494 حالة وفاة، وفقاً للسلطات الصحية.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
08:52 AM

كوريا الجنوبية تسجّل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
117

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 28 ألفاً و999 حالة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

ولم تسجل أي وفيات إضافية من جرّاء كوفيد-19؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 494 حالة وفاة، وفقاً للسلطات الصحية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,876
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,088
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,452
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,339

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة