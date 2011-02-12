مؤشرات مبشرة.. منحنيات "كورونا" تنخفض بالمملكة و"الحرجة" تتراجع

فيما تواصل "الصحة" نصائحها لمتابعة المعلومات والخدمات والمستجدات

تواصلت منحنيات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة هبوطها الذي كان قد بدأ خلال الأيام الماضية؛ حيث هبط معدل الإصابات اليومي من 3013 السبت الماضي 5 فبراير؛ ليسجل اليوم 1726 حالة.

وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية تواصل هبوط حالات الاصابات اليومية؛ حيث كانت قد أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 2523 حالة إصابة جديدة بالفيروس، فيما شهد أول أمس الخميس، تسجيل 2866 حالة إصابة جديدة

وجاء اليوم السبت 12 فبراير ليشهد انخفاضاً جديداً عبر تسجيل 1726 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وتشهد ايضاً معدلات الحالات الحرجة انخفاضا ملموساً؛ حيث كانت قد سجلت السبت الماضي 1056 حالة، فيما أعلن اليوم عن 1020 حالة.

وتنصح وزارة الصحة، بدورها، الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".