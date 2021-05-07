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"الصحة" تحث الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد للحد من كورونا

إجراء 74940 فحصاً مخبرياً.. وإجمالي الوفيات 7045

أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ تضمنت تسجيل (1039) حالة مؤكّدة وتعافي (1061) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9750) حالة؛ منها (1311) حالة حرجة.

وحثّت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وشدّدت في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (424445) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (407650) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7045) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تمّ إجراء (74940) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تحث الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد للحد من كورونا
سبق

أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ تضمنت تسجيل (1039) حالة مؤكّدة وتعافي (1061) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9750) حالة؛ منها (1311) حالة حرجة.

وحثّت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وشدّدت في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (424445) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (407650) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7045) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تمّ إجراء (74940) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
04:01 PM

"الصحة" تحث الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد للحد من كورونا

إجراء 74940 فحصاً مخبرياً.. وإجمالي الوفيات 7045

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,983

أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ تضمنت تسجيل (1039) حالة مؤكّدة وتعافي (1061) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9750) حالة؛ منها (1311) حالة حرجة.

وحثّت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وشدّدت في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (424445) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (407650) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7045) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تمّ إجراء (74940) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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