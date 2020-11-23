النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

"بن سمار" يهنئ القيادة بنجاح المملكة في قيادة مجموعة العشرين

قال: يعكس دورها الإقليمي والعالمي ومكانتها بمختلف المجالات

نوّه رئيس مجلس إدارة مجموعة دار السمار، رجل الأعمال محمد بن سمار بنجاح المملكة في قيادتها لمجموعة العشرين في قمة الرياض.

وذكر "بن سمار" أن هذا النجاح المنقطع النظير الذي قادته المملكة، يعكس دور المملكة الإقليمي والعالمي، ومكانتها وهيبتها العالمية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن النجاح الذي رأيناه في هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها، عزز للمملكة مكانتها في مصاف أقوى 20 دولة في العالم، وقيادتها الناجحة بفضل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله وولي عهده الأمين.

مجموعة دار السمار محمد بن سمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بن سمار" يهنئ القيادة بنجاح المملكة في قيادة مجموعة العشرين
سبق

نوّه رئيس مجلس إدارة مجموعة دار السمار، رجل الأعمال محمد بن سمار بنجاح المملكة في قيادتها لمجموعة العشرين في قمة الرياض.

وذكر "بن سمار" أن هذا النجاح المنقطع النظير الذي قادته المملكة، يعكس دور المملكة الإقليمي والعالمي، ومكانتها وهيبتها العالمية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن النجاح الذي رأيناه في هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها، عزز للمملكة مكانتها في مصاف أقوى 20 دولة في العالم، وقيادتها الناجحة بفضل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله وولي عهده الأمين.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
07:31 PM

"بن سمار" يهنئ القيادة بنجاح المملكة في قيادة مجموعة العشرين

قال: يعكس دورها الإقليمي والعالمي ومكانتها بمختلف المجالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,731

نوّه رئيس مجلس إدارة مجموعة دار السمار، رجل الأعمال محمد بن سمار بنجاح المملكة في قيادتها لمجموعة العشرين في قمة الرياض.

وذكر "بن سمار" أن هذا النجاح المنقطع النظير الذي قادته المملكة، يعكس دور المملكة الإقليمي والعالمي، ومكانتها وهيبتها العالمية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن النجاح الذي رأيناه في هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها، عزز للمملكة مكانتها في مصاف أقوى 20 دولة في العالم، وقيادتها الناجحة بفضل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله وولي عهده الأمين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,047
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,714
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,494

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة