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الفرق الرقابية لـ"التجارة" و"الغذاء والدواء" بمكة تضبطان منشأة تُخزّن أكثر من 4 ملايين كمامة لم يتم الإفصاح عنها

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة أثناء جولاتها الرقابية ومن خلال تحرياتها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، منشأة مخالفة بمدينة جدة خَزّنت (4.310.000) أربعة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف كمامة؛ بهدف بيعها لاحقاً، حيث لم تفصح المنشأة عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء.

كما تبيّن مزاولة المنشأة لنشاط مخالف للسجل التجاري، وغير مصرح لها به من قبل الهيئة.

وبناءً عليه تم مصادرة الكميات لتوزيعها على الأسواق، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.

وتحذر وزارة التجارة كل المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة؛ بهدف بيعها لاحقاً، من هذه الممارسات وتدعوهم إلى ضخّ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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الفرق الرقابية لـ"التجارة" و"الغذاء والدواء" بمكة تضبطان منشأة تُخزّن أكثر من 4 ملايين كمامة لم يتم الإفصاح عنها
سبق

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة أثناء جولاتها الرقابية ومن خلال تحرياتها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، منشأة مخالفة بمدينة جدة خَزّنت (4.310.000) أربعة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف كمامة؛ بهدف بيعها لاحقاً، حيث لم تفصح المنشأة عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء.

كما تبيّن مزاولة المنشأة لنشاط مخالف للسجل التجاري، وغير مصرح لها به من قبل الهيئة.

وبناءً عليه تم مصادرة الكميات لتوزيعها على الأسواق، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.

وتحذر وزارة التجارة كل المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة؛ بهدف بيعها لاحقاً، من هذه الممارسات وتدعوهم إلى ضخّ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
05:54 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
06:38 PM

الفرق الرقابية لـ"التجارة" و"الغذاء والدواء" بمكة تضبطان منشأة تُخزّن أكثر من 4 ملايين كمامة لم يتم الإفصاح عنها

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عبدالله البرقاوي - الرياض
4
3,939

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة أثناء جولاتها الرقابية ومن خلال تحرياتها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، منشأة مخالفة بمدينة جدة خَزّنت (4.310.000) أربعة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف كمامة؛ بهدف بيعها لاحقاً، حيث لم تفصح المنشأة عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء.

كما تبيّن مزاولة المنشأة لنشاط مخالف للسجل التجاري، وغير مصرح لها به من قبل الهيئة.

وبناءً عليه تم مصادرة الكميات لتوزيعها على الأسواق، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.

وتحذر وزارة التجارة كل المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة؛ بهدف بيعها لاحقاً، من هذه الممارسات وتدعوهم إلى ضخّ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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