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الفيصل: إطلاق حملة "أسر السجناء مسؤوليتنا" ضمن "براً بمكة" إلكترونياً

ثمّن جهود جمعية تراحم في دعم الأسر المعنية في ظل جائحة كورونا

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، باستمرارية عمل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم مكة" ضمن حملة (براً بمكة)، ووفقاً لضوابط الأمانة العامة للجنة تراحم المتعلقة بأسر السجناء وإطلاق حملتها الرمضانية تحت شعار "أسر السجناء مسؤوليتنا"، على أن تكون الحملة لهذا العام عن بُعد من خلال الحملات الإلكترونية وحملات التواصل الاجتماعي دعماً لأواصر التضامن الاجتماعي وتعزيزاً للمبادرات الإنسانية العديدة التي نفذتها "تراحم مكة" خلال جائحة كورونا.

وأشاد الفيصل؛ بجهود "تراحم مكة" في دعم أسر السجناء والمفرج عنهم في التخفيف من الآثار السلبية التي قد تواجههم من جرّاء الجائحة.

وأعرب رئيس مجلس "تراحم مكة" يحيى الكناني؛ عن شكره لأمير المنطقة، مؤكداً استمرار اللجنة في أعمال دعم الأسر المستفيدة من اللجنة خلال جائحة كورونا المتزامنة مع الشهر الفضيل ومد يد العون لهم من خلال عديد من برامج الدعم "السلال الغذائية، الدفعات المالية، كسوة العيد" وغيرها في إطار ضوابط الأمانة العامة للجان تراحم.

ودعا الكناني؛ الميسورين والمتبرعين لدعم حملة تراحم مكة "أسر السجناء مسؤوليتنا" من خلال منصة تراحم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر trahum_makkah@ والموقع الرسمي للجنة http://npcom.net الذي يتضمن الحسابات البنكية الرسمية، تحقيقاً للتكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل ومساندة الأسر المستفيدة من "تراحم مكة" لمواجهة الظرف الصحي الاستثنائي الذي طال البلاد وكل دول العالم.

مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفيصل: إطلاق حملة "أسر السجناء مسؤوليتنا" ضمن "براً بمكة" إلكترونياً
سبق

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، باستمرارية عمل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم مكة" ضمن حملة (براً بمكة)، ووفقاً لضوابط الأمانة العامة للجنة تراحم المتعلقة بأسر السجناء وإطلاق حملتها الرمضانية تحت شعار "أسر السجناء مسؤوليتنا"، على أن تكون الحملة لهذا العام عن بُعد من خلال الحملات الإلكترونية وحملات التواصل الاجتماعي دعماً لأواصر التضامن الاجتماعي وتعزيزاً للمبادرات الإنسانية العديدة التي نفذتها "تراحم مكة" خلال جائحة كورونا.

وأشاد الفيصل؛ بجهود "تراحم مكة" في دعم أسر السجناء والمفرج عنهم في التخفيف من الآثار السلبية التي قد تواجههم من جرّاء الجائحة.

وأعرب رئيس مجلس "تراحم مكة" يحيى الكناني؛ عن شكره لأمير المنطقة، مؤكداً استمرار اللجنة في أعمال دعم الأسر المستفيدة من اللجنة خلال جائحة كورونا المتزامنة مع الشهر الفضيل ومد يد العون لهم من خلال عديد من برامج الدعم "السلال الغذائية، الدفعات المالية، كسوة العيد" وغيرها في إطار ضوابط الأمانة العامة للجان تراحم.

ودعا الكناني؛ الميسورين والمتبرعين لدعم حملة تراحم مكة "أسر السجناء مسؤوليتنا" من خلال منصة تراحم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر trahum_makkah@ والموقع الرسمي للجنة http://npcom.net الذي يتضمن الحسابات البنكية الرسمية، تحقيقاً للتكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل ومساندة الأسر المستفيدة من "تراحم مكة" لمواجهة الظرف الصحي الاستثنائي الذي طال البلاد وكل دول العالم.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
11:04 AM

الفيصل: إطلاق حملة "أسر السجناء مسؤوليتنا" ضمن "براً بمكة" إلكترونياً

ثمّن جهود جمعية تراحم في دعم الأسر المعنية في ظل جائحة كورونا

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، باستمرارية عمل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم مكة" ضمن حملة (براً بمكة)، ووفقاً لضوابط الأمانة العامة للجنة تراحم المتعلقة بأسر السجناء وإطلاق حملتها الرمضانية تحت شعار "أسر السجناء مسؤوليتنا"، على أن تكون الحملة لهذا العام عن بُعد من خلال الحملات الإلكترونية وحملات التواصل الاجتماعي دعماً لأواصر التضامن الاجتماعي وتعزيزاً للمبادرات الإنسانية العديدة التي نفذتها "تراحم مكة" خلال جائحة كورونا.

وأشاد الفيصل؛ بجهود "تراحم مكة" في دعم أسر السجناء والمفرج عنهم في التخفيف من الآثار السلبية التي قد تواجههم من جرّاء الجائحة.

وأعرب رئيس مجلس "تراحم مكة" يحيى الكناني؛ عن شكره لأمير المنطقة، مؤكداً استمرار اللجنة في أعمال دعم الأسر المستفيدة من اللجنة خلال جائحة كورونا المتزامنة مع الشهر الفضيل ومد يد العون لهم من خلال عديد من برامج الدعم "السلال الغذائية، الدفعات المالية، كسوة العيد" وغيرها في إطار ضوابط الأمانة العامة للجان تراحم.

ودعا الكناني؛ الميسورين والمتبرعين لدعم حملة تراحم مكة "أسر السجناء مسؤوليتنا" من خلال منصة تراحم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر trahum_makkah@ والموقع الرسمي للجنة http://npcom.net الذي يتضمن الحسابات البنكية الرسمية، تحقيقاً للتكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل ومساندة الأسر المستفيدة من "تراحم مكة" لمواجهة الظرف الصحي الاستثنائي الذي طال البلاد وكل دول العالم.

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