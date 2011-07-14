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الشباب يضم عبدالله العويشير لمدة عام على سبيل الإعارة

وقَّع نادي الشباب ممثلاً بالرئيس التنفيذي الأستاذ خليف الهويشان عقدًا احترافيًّا مع الحارس عبدالله العويشير؛ وذلك للانتقال لنادي الشباب بنظام الإعارة لمدة سنة قادمًا من نادي النصر.

وبدورها، تمنت إدارة النادي التوفيق للاعب في مهمته الجديدة بقميص الشباب.

وكان العويشير قد خاض تجربة الموسم الماضي بالدوري السعودي للمحترفين برفقة نادي أُحد معارًا من النصر، وخاض خلالها 6 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبات العويشير (28 عامًا) الحارس الثاني الذي تتعاقد معه إدارة نادي الشباب بعدمًا ضمت مروان الحيدري من نادي الهلال.

وبدأ العويشير مشواره في كرة القدم مع نادي الفتح الذي تركه مطلع الموسم الماضي لمصلحة النصر، وخاض مع الأخير مباراة واحدة أمام الفيصلي في الدور الثاني قبل أن ينتقل إلى أُحد كلاعب هاوٍ.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يضم عبدالله العويشير لمدة عام على سبيل الإعارة
سبق

وقَّع نادي الشباب ممثلاً بالرئيس التنفيذي الأستاذ خليف الهويشان عقدًا احترافيًّا مع الحارس عبدالله العويشير؛ وذلك للانتقال لنادي الشباب بنظام الإعارة لمدة سنة قادمًا من نادي النصر.

وبدورها، تمنت إدارة النادي التوفيق للاعب في مهمته الجديدة بقميص الشباب.

وكان العويشير قد خاض تجربة الموسم الماضي بالدوري السعودي للمحترفين برفقة نادي أُحد معارًا من النصر، وخاض خلالها 6 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبات العويشير (28 عامًا) الحارس الثاني الذي تتعاقد معه إدارة نادي الشباب بعدمًا ضمت مروان الحيدري من نادي الهلال.

وبدأ العويشير مشواره في كرة القدم مع نادي الفتح الذي تركه مطلع الموسم الماضي لمصلحة النصر، وخاض مع الأخير مباراة واحدة أمام الفيصلي في الدور الثاني قبل أن ينتقل إلى أُحد كلاعب هاوٍ.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
09:26 PM

الشباب يضم عبدالله العويشير لمدة عام على سبيل الإعارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقَّع نادي الشباب ممثلاً بالرئيس التنفيذي الأستاذ خليف الهويشان عقدًا احترافيًّا مع الحارس عبدالله العويشير؛ وذلك للانتقال لنادي الشباب بنظام الإعارة لمدة سنة قادمًا من نادي النصر.

وبدورها، تمنت إدارة النادي التوفيق للاعب في مهمته الجديدة بقميص الشباب.

وكان العويشير قد خاض تجربة الموسم الماضي بالدوري السعودي للمحترفين برفقة نادي أُحد معارًا من النصر، وخاض خلالها 6 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبات العويشير (28 عامًا) الحارس الثاني الذي تتعاقد معه إدارة نادي الشباب بعدمًا ضمت مروان الحيدري من نادي الهلال.

وبدأ العويشير مشواره في كرة القدم مع نادي الفتح الذي تركه مطلع الموسم الماضي لمصلحة النصر، وخاض مع الأخير مباراة واحدة أمام الفيصلي في الدور الثاني قبل أن ينتقل إلى أُحد كلاعب هاوٍ.

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