استجواب حاكم مصرف لبنان في قضايا اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي

جلسة تحقيق النيابة استمرت أكثر من 3 ساعات

ذكر مصدر قضائي مطلع أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مَثل، اليوم "الخميس"، أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان؛ حيث استجوب في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.

وأضاف المصدر أن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس، استمع إلى "سلامة" على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة، وقرر في نهاية الجلسة تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن المصدر أن استجواب "سلامة" مقسم إلى أجزاء عدة؛ لأن الملف كبير ومتشعب.

وأشار إلى أن التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري.

وكان القضاء اللبناني قد فتح في أبريل "نيسان" الماضي، تحقيقًا محليًّا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس.

ويخضع "سلامة" أيضًا لتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.