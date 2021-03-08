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بهجوم معاكس .. "الشرعية" تكبد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى في الجوف

مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات الميليشيا

قُتل وجُرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا، اليوم (الاثنين)، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد لواء بالمنطقة العسكرية السادسة العميد أحمد عبدالله، أن قوات الجيش شنت هجومًا معاكسًا على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي المتمردة في جبهة النضود، تمكنت على إثره من تحرير تلك المواقع عقب معارك عنيفة بين الجانبين باستخدام مختلف أنواع الأسلحة.

وأوضح أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذت عدة غارات جوية استهدفت بها تعزيزات الميليشيا في الجبهة ذاتها، وأن المعارك والغارات الجوية؛ أسفرت عن مقتل وجرح عددٍ من عناصر الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.

ومن ناحية أخرى، بيّن مصدر عسكري، أن ميليشيا الحوثي تكبّدت أيضًا خسائر مادية أخرى بنيران مدفعية الجيش، التي دمّرت عددًا من الآليات القتالية وأخمدت مصادر نيران العدو في مواقع متفرقة بالنضود.

وأضاف المصدر أن طيران التحالف شارك بفعالية في المعركة، مستهدفًا آليات ومعدات قتالية كانت في طريقها لتعزيز الميليشيا، وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 5 أطقم كانت تحمل تعزيزات ومصرع كل من كانوا على متنها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بهجوم معاكس .. "الشرعية" تكبد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى في الجوف
سبق

قُتل وجُرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا، اليوم (الاثنين)، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد لواء بالمنطقة العسكرية السادسة العميد أحمد عبدالله، أن قوات الجيش شنت هجومًا معاكسًا على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي المتمردة في جبهة النضود، تمكنت على إثره من تحرير تلك المواقع عقب معارك عنيفة بين الجانبين باستخدام مختلف أنواع الأسلحة.

وأوضح أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذت عدة غارات جوية استهدفت بها تعزيزات الميليشيا في الجبهة ذاتها، وأن المعارك والغارات الجوية؛ أسفرت عن مقتل وجرح عددٍ من عناصر الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.

ومن ناحية أخرى، بيّن مصدر عسكري، أن ميليشيا الحوثي تكبّدت أيضًا خسائر مادية أخرى بنيران مدفعية الجيش، التي دمّرت عددًا من الآليات القتالية وأخمدت مصادر نيران العدو في مواقع متفرقة بالنضود.

وأضاف المصدر أن طيران التحالف شارك بفعالية في المعركة، مستهدفًا آليات ومعدات قتالية كانت في طريقها لتعزيز الميليشيا، وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 5 أطقم كانت تحمل تعزيزات ومصرع كل من كانوا على متنها.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
09:18 PM

بهجوم معاكس .. "الشرعية" تكبد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى في الجوف

مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل وجُرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا، اليوم (الاثنين)، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد لواء بالمنطقة العسكرية السادسة العميد أحمد عبدالله، أن قوات الجيش شنت هجومًا معاكسًا على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي المتمردة في جبهة النضود، تمكنت على إثره من تحرير تلك المواقع عقب معارك عنيفة بين الجانبين باستخدام مختلف أنواع الأسلحة.

وأوضح أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذت عدة غارات جوية استهدفت بها تعزيزات الميليشيا في الجبهة ذاتها، وأن المعارك والغارات الجوية؛ أسفرت عن مقتل وجرح عددٍ من عناصر الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.

ومن ناحية أخرى، بيّن مصدر عسكري، أن ميليشيا الحوثي تكبّدت أيضًا خسائر مادية أخرى بنيران مدفعية الجيش، التي دمّرت عددًا من الآليات القتالية وأخمدت مصادر نيران العدو في مواقع متفرقة بالنضود.

وأضاف المصدر أن طيران التحالف شارك بفعالية في المعركة، مستهدفًا آليات ومعدات قتالية كانت في طريقها لتعزيز الميليشيا، وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 5 أطقم كانت تحمل تعزيزات ومصرع كل من كانوا على متنها.

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