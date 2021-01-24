وزير داخلية سابق.. تهم فساد تطيح بزعيم حزب إسرائيلي متطرف من البرلمان

تغريم "درعي" 57 ألف دولار

قدم أرييه درعي زعيم حزب شاس المتطرف في إسرائيل استقالته من البرلمان، اليوم "الأحد" بعد التوصل إلى اتفاق مع النيابة العامة حول قضية احتيال ضريبي.

وبين المتحدث باسم البرلمان الإسرائيلي أوري مايكل، أن "درعي" قدم استقالته لرئيس الكنيست ميكي ليفي، على أن تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وإلى جانب الاستقالة وبموجب الاتفاق، سيتجنب "درعي" السجن، وسيتم تغريمه 180 ألف شيكل "57 ألف دولار".

وتوصل "درعي" الشهر الماضي إلى اتفاق مع المدعي العام يقضي باعترافه بارتكاب مخالفات ضريبية بسيطة، ومن المقرر أن تصادق المحكمة عليه الأسبوع الجاري.

ويقود وزير الداخلية السابق أرييه درعي حزب شاس ثالث، أكبر كتلة برلمانية في الائتلاف الحكومي مع تسعة مقاعد من أصل 120.