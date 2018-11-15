النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين مدانين بالمتاجرة في التمور بأسواق بريدة

شاهد.. بلدية أضم تساهم في إنقاذ مقيم احتجزته سيول وادي العرج

بالتنسيق مع الدفاع المدني واستخدامه معدة كبيرة الحجم

ساهمت بلدية محافظة أضم اليوم في إنقاذ مقيم عربي بعد أن سقطت سيارته في مجرى وادي العرج وحاصرته مياه السيول من كل الاتجاهات .

جاء ذلك بعدما تلقت بلدية أضم بلاغًا من أحد المواطنين عن وجود مقيم عربي سقطت سيارته في مجرى وادي العرج.

وعليه فقد تم توجيه رئيس إدارة التشغيل والصيانة للموقع ومساندة الزملاء في إدارة الدفاع المدني بالمحافظة لإنقاذ المقيم، حيث قام بنقل معدة كبيرة الحجم (بلدوزر) للموقع في وقت قياسي وبالتنسيق مع الدفاع المدني المتواجد في الموقع تم الدخول إلى المقيم وإنقاذه .

يذكر أن محافظة أضم قد شهدت اليوم أمطارًا غزيرة شملت المحافظة وعددًا من المراكز، سالت على إثرها الأودية والشعاب .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. بلدية أضم تساهم في إنقاذ مقيم احتجزته سيول وادي العرج
سبق

ساهمت بلدية محافظة أضم اليوم في إنقاذ مقيم عربي بعد أن سقطت سيارته في مجرى وادي العرج وحاصرته مياه السيول من كل الاتجاهات .

جاء ذلك بعدما تلقت بلدية أضم بلاغًا من أحد المواطنين عن وجود مقيم عربي سقطت سيارته في مجرى وادي العرج.

وعليه فقد تم توجيه رئيس إدارة التشغيل والصيانة للموقع ومساندة الزملاء في إدارة الدفاع المدني بالمحافظة لإنقاذ المقيم، حيث قام بنقل معدة كبيرة الحجم (بلدوزر) للموقع في وقت قياسي وبالتنسيق مع الدفاع المدني المتواجد في الموقع تم الدخول إلى المقيم وإنقاذه .

يذكر أن محافظة أضم قد شهدت اليوم أمطارًا غزيرة شملت المحافظة وعددًا من المراكز، سالت على إثرها الأودية والشعاب .

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
04:34 PM

شاهد.. بلدية أضم تساهم في إنقاذ مقيم احتجزته سيول وادي العرج

بالتنسيق مع الدفاع المدني واستخدامه معدة كبيرة الحجم

A A A
عوض الفهمي - أضم
4
7,128

ساهمت بلدية محافظة أضم اليوم في إنقاذ مقيم عربي بعد أن سقطت سيارته في مجرى وادي العرج وحاصرته مياه السيول من كل الاتجاهات .

جاء ذلك بعدما تلقت بلدية أضم بلاغًا من أحد المواطنين عن وجود مقيم عربي سقطت سيارته في مجرى وادي العرج.

وعليه فقد تم توجيه رئيس إدارة التشغيل والصيانة للموقع ومساندة الزملاء في إدارة الدفاع المدني بالمحافظة لإنقاذ المقيم، حيث قام بنقل معدة كبيرة الحجم (بلدوزر) للموقع في وقت قياسي وبالتنسيق مع الدفاع المدني المتواجد في الموقع تم الدخول إلى المقيم وإنقاذه .

يذكر أن محافظة أضم قد شهدت اليوم أمطارًا غزيرة شملت المحافظة وعددًا من المراكز، سالت على إثرها الأودية والشعاب .

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,571
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,869
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,449
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,444

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة