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أمانة عسير تنظم ورشة عمل "المراقب البلدي واجبات وأخلاقيات"

"الحميدي": تهدف لتطوير العمل بما يخدم المواطن والمقيم

نفذت إدارة الرخص والرقابة الشاملة بأمانة منطقة عسير صباح اليوم، ورشة عمل "المراقب البلدي واجبات وأخلاقيات"، وذلك بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

وناقش الدكتور وليد الحميدي، خلال الورشة واجبات المراقب وأخلاقيات الوظيفة والتعامل مع الجمهور.

وأكد خلال اللقاء أن مثل هذه الورش تهدف إلى التعريف بدور المراقب والواجبات وأخلاقيات وسلوكيات الوظيفة العامة وطرق التعامل مع المستفيدين، وأهم المحظورات العامة مما سيسهم في تطوير العمل بما يخدم المواطن والمقيم.

ونوه بضرورة تفعيل التقنيات الحديثة المساندة في الورش التدريبية لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانات البشرية والموارد المتاحة للأمانة، وذلك لضمان تقديم خدمات بلدية مميزة للمواطن والمقيم.

أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة عسير تنظم ورشة عمل "المراقب البلدي واجبات وأخلاقيات"
سبق

نفذت إدارة الرخص والرقابة الشاملة بأمانة منطقة عسير صباح اليوم، ورشة عمل "المراقب البلدي واجبات وأخلاقيات"، وذلك بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

وناقش الدكتور وليد الحميدي، خلال الورشة واجبات المراقب وأخلاقيات الوظيفة والتعامل مع الجمهور.

وأكد خلال اللقاء أن مثل هذه الورش تهدف إلى التعريف بدور المراقب والواجبات وأخلاقيات وسلوكيات الوظيفة العامة وطرق التعامل مع المستفيدين، وأهم المحظورات العامة مما سيسهم في تطوير العمل بما يخدم المواطن والمقيم.

ونوه بضرورة تفعيل التقنيات الحديثة المساندة في الورش التدريبية لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانات البشرية والموارد المتاحة للأمانة، وذلك لضمان تقديم خدمات بلدية مميزة للمواطن والمقيم.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
07:44 PM

أمانة عسير تنظم ورشة عمل "المراقب البلدي واجبات وأخلاقيات"

"الحميدي": تهدف لتطوير العمل بما يخدم المواطن والمقيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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نفذت إدارة الرخص والرقابة الشاملة بأمانة منطقة عسير صباح اليوم، ورشة عمل "المراقب البلدي واجبات وأخلاقيات"، وذلك بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

وناقش الدكتور وليد الحميدي، خلال الورشة واجبات المراقب وأخلاقيات الوظيفة والتعامل مع الجمهور.

وأكد خلال اللقاء أن مثل هذه الورش تهدف إلى التعريف بدور المراقب والواجبات وأخلاقيات وسلوكيات الوظيفة العامة وطرق التعامل مع المستفيدين، وأهم المحظورات العامة مما سيسهم في تطوير العمل بما يخدم المواطن والمقيم.

ونوه بضرورة تفعيل التقنيات الحديثة المساندة في الورش التدريبية لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانات البشرية والموارد المتاحة للأمانة، وذلك لضمان تقديم خدمات بلدية مميزة للمواطن والمقيم.

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