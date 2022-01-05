العراق .. استهداف صاروخي جديد لقوات التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد

5 قذائف سقطت قرب المنشأة دون وقوع أضرار

تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية العراقية غربي محافظة الأنبار، اليوم (الأربعاء)، لهجوم صاروخي جديد، بحسب ما أفاد مصدر أمني عراقي، وآخر في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في ثالث هجوم مماثل منذ الاثنين الماضي في العراق.

وذكر مسؤولٌ في التحالف أن هجومًا صاروخيًا استهدف القاعدة، التي تستضيف قوات للتحالف الدولي في العراق، دون سقوط ضحايا.

وأضاف أن خمس مقذوفات صاروخية سقطت بعيدًا عن القاعدة، وأن الأقرب سقط على بعد نحو كيلومترين من القاعدة الواقعة، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانب آخر، بيّن مصدر أمني في شرطة قضاء هيت بالأنبار، أن الدفاعات الجوية أسقطت عددًا آخر من الصواريخ.