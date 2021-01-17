النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة جدة": إغلاق صحي "يلملم" للتطوير ونقله للميقات و"العيادات المتنقلة" ستفي بالغرض

الأهالي مستاؤون ويناشدون بقاء العيادات المتنقلة لخدمة ٦ آلاف نسمة

قالت "صحة جدة" إن مركز صحي يلملم شمال محافظة الليث من المراكز المدرجة في مشروعات تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لصحة جدة، مبينة أنه تم نقل خدماته إلى مركز صحي سعيًا (الميقات) بصفة مؤقتة لحين اكتمال المشروع، حيث إنه أقرب المراكز الصحية لمركز صحي يلملم.

وقالت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة، في تصريح خاص لـ"سبق"، إن مدة المشروع ثلاثة أشهر فقط يتم بعدها إعادة المركز للعمل، مشيرة إلى أن تقديم الخدمة الصحية لجميع أهالي يلملم في جميع المراكز الصحية بالمحافظة وكذلك المستشفيات، وليس فقط أقرب مركز صحي.

وأكدت "صحة جدة" أن التنسيق جارٍ لزيارة العيادات المتنقلة للمركز خلال فترة مشروع تطوير الموقع؛ لتقديم الخدمة الصحية للأهالي.

وكان عددٌ من أهالي مركز يلملم شمال محافظة الليث أعربوا عن استيائهم من نقل المركز الصحي إلى مركز صحى سعيا (الميقات) على مسافة تقدر بـ65 كلم؛ مما يشق على الأهالي قطع هذه المسافة خصوصًا لكبار السن، ومن لا تتوفر لديهم مواصلات، أو حتى الحالات الطارئة التي قد لا تتحمل مشقة السفر.

وناشد أهالي يلملم "صحة جدة" بتوفير العيادات المتنقلة لتبقى موجودة في المركز لتقديم خدماتها للمواطنين الذين تتجاوز أعدادهم ستة آلاف نسمة، على مدار الساعة خلال فترة تطوير المركز الصحي.

وكانت "صحة جدة" أغلقت قبل عامين مركز صحي السعدية الواقع بين مركز يلملم ومركز الميقات، بحجة اعتماد مركز صحي جديد، والذي لم يعتمد حتى الآن، وتم نقل الطاقم الطبي وملفات المرضى لصحي يلملم، ليصبح العدد قرابة ستة آلاف نسمة يتلقون خدماتهم الصحية في مركز يلملم، ليتم الآن إغلاق صحي يلملم لغرض التطوير ونقل الطواقم الطبية وملفات المرضى لمركز صحي ميقات يلملم، والذي يبعد مسافة ٦٥ كلم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة جدة": إغلاق صحي "يلملم" للتطوير ونقله للميقات و"العيادات المتنقلة" ستفي بالغرض
سبق

قالت "صحة جدة" إن مركز صحي يلملم شمال محافظة الليث من المراكز المدرجة في مشروعات تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لصحة جدة، مبينة أنه تم نقل خدماته إلى مركز صحي سعيًا (الميقات) بصفة مؤقتة لحين اكتمال المشروع، حيث إنه أقرب المراكز الصحية لمركز صحي يلملم.

وقالت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة، في تصريح خاص لـ"سبق"، إن مدة المشروع ثلاثة أشهر فقط يتم بعدها إعادة المركز للعمل، مشيرة إلى أن تقديم الخدمة الصحية لجميع أهالي يلملم في جميع المراكز الصحية بالمحافظة وكذلك المستشفيات، وليس فقط أقرب مركز صحي.

وأكدت "صحة جدة" أن التنسيق جارٍ لزيارة العيادات المتنقلة للمركز خلال فترة مشروع تطوير الموقع؛ لتقديم الخدمة الصحية للأهالي.

وكان عددٌ من أهالي مركز يلملم شمال محافظة الليث أعربوا عن استيائهم من نقل المركز الصحي إلى مركز صحى سعيا (الميقات) على مسافة تقدر بـ65 كلم؛ مما يشق على الأهالي قطع هذه المسافة خصوصًا لكبار السن، ومن لا تتوفر لديهم مواصلات، أو حتى الحالات الطارئة التي قد لا تتحمل مشقة السفر.

وناشد أهالي يلملم "صحة جدة" بتوفير العيادات المتنقلة لتبقى موجودة في المركز لتقديم خدماتها للمواطنين الذين تتجاوز أعدادهم ستة آلاف نسمة، على مدار الساعة خلال فترة تطوير المركز الصحي.

وكانت "صحة جدة" أغلقت قبل عامين مركز صحي السعدية الواقع بين مركز يلملم ومركز الميقات، بحجة اعتماد مركز صحي جديد، والذي لم يعتمد حتى الآن، وتم نقل الطاقم الطبي وملفات المرضى لصحي يلملم، ليصبح العدد قرابة ستة آلاف نسمة يتلقون خدماتهم الصحية في مركز يلملم، ليتم الآن إغلاق صحي يلملم لغرض التطوير ونقل الطواقم الطبية وملفات المرضى لمركز صحي ميقات يلملم، والذي يبعد مسافة ٦٥ كلم.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
10:09 PM

"صحة جدة": إغلاق صحي "يلملم" للتطوير ونقله للميقات و"العيادات المتنقلة" ستفي بالغرض

الأهالي مستاؤون ويناشدون بقاء العيادات المتنقلة لخدمة ٦ آلاف نسمة

A A A
عوض الفهمي - الليث
0
264

قالت "صحة جدة" إن مركز صحي يلملم شمال محافظة الليث من المراكز المدرجة في مشروعات تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لصحة جدة، مبينة أنه تم نقل خدماته إلى مركز صحي سعيًا (الميقات) بصفة مؤقتة لحين اكتمال المشروع، حيث إنه أقرب المراكز الصحية لمركز صحي يلملم.

وقالت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة، في تصريح خاص لـ"سبق"، إن مدة المشروع ثلاثة أشهر فقط يتم بعدها إعادة المركز للعمل، مشيرة إلى أن تقديم الخدمة الصحية لجميع أهالي يلملم في جميع المراكز الصحية بالمحافظة وكذلك المستشفيات، وليس فقط أقرب مركز صحي.

وأكدت "صحة جدة" أن التنسيق جارٍ لزيارة العيادات المتنقلة للمركز خلال فترة مشروع تطوير الموقع؛ لتقديم الخدمة الصحية للأهالي.

وكان عددٌ من أهالي مركز يلملم شمال محافظة الليث أعربوا عن استيائهم من نقل المركز الصحي إلى مركز صحى سعيا (الميقات) على مسافة تقدر بـ65 كلم؛ مما يشق على الأهالي قطع هذه المسافة خصوصًا لكبار السن، ومن لا تتوفر لديهم مواصلات، أو حتى الحالات الطارئة التي قد لا تتحمل مشقة السفر.

وناشد أهالي يلملم "صحة جدة" بتوفير العيادات المتنقلة لتبقى موجودة في المركز لتقديم خدماتها للمواطنين الذين تتجاوز أعدادهم ستة آلاف نسمة، على مدار الساعة خلال فترة تطوير المركز الصحي.

وكانت "صحة جدة" أغلقت قبل عامين مركز صحي السعدية الواقع بين مركز يلملم ومركز الميقات، بحجة اعتماد مركز صحي جديد، والذي لم يعتمد حتى الآن، وتم نقل الطاقم الطبي وملفات المرضى لصحي يلملم، ليصبح العدد قرابة ستة آلاف نسمة يتلقون خدماتهم الصحية في مركز يلملم، ليتم الآن إغلاق صحي يلملم لغرض التطوير ونقل الطواقم الطبية وملفات المرضى لمركز صحي ميقات يلملم، والذي يبعد مسافة ٦٥ كلم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,411
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,065
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,807
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,833

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة