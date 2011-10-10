النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أضم.. ‏أهالي "صبح بني ذبيان" يعانون انقطاعًا متكررًا لشبكة الاتصال

تسبب في عزلهم وتعثر التواصل مع من خارج المنطقة

أبدى عدد من أهالي قرية صبح ببني ذبيان والقرى المجاورة التابعة لمركز المرقبان بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، عن استيائهم الشديد من انعدام شبكة الاتصال، منذ أكثر من أسبوع.

وقال الأهالي في شكوى بعثوا بها إلى "سبق": نعاني في قرية صبح بني ذبيان والقرى المجاورة لها التابعة لمحافظة أضم، من الانقطاعات المتكررة في خدمة الاتصالات وتدني مستواها منذ 7 أيام متتالية دون تحرك من الجهة المسؤولة، حيث نلجأ لقطع مسافات طويلة من أجل الحصول على شبكة اتصال.

وأشاروا إلى أن انقطاع الاتصال والإنترنت معاً، تسبب في عزلهم عن العالم، وتعثر التواصل مع الأقارب خارج المنطقة، فضلاً عن إنهاء بعض المعاملات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية.

وطالب الأهالي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنهاء معاناتهم مع تجاهل الشركة المشغلة لشكواهم المتكررة دون جدوى، لافتين إلى أن الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت السريع للتواصل مع الجهات الحكومية ومتابعة المعاملات اليومية أصبح ضرورة ملحة، مناشدين الجهة المعنية بمعالجة الوضع بشكل سريع.

صبح بني ذبيان

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
أضم.. ‏أهالي "صبح بني ذبيان" يعانون انقطاعًا متكررًا لشبكة الاتصال
سبق

أبدى عدد من أهالي قرية صبح ببني ذبيان والقرى المجاورة التابعة لمركز المرقبان بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، عن استيائهم الشديد من انعدام شبكة الاتصال، منذ أكثر من أسبوع.

وقال الأهالي في شكوى بعثوا بها إلى "سبق": نعاني في قرية صبح بني ذبيان والقرى المجاورة لها التابعة لمحافظة أضم، من الانقطاعات المتكررة في خدمة الاتصالات وتدني مستواها منذ 7 أيام متتالية دون تحرك من الجهة المسؤولة، حيث نلجأ لقطع مسافات طويلة من أجل الحصول على شبكة اتصال.

وأشاروا إلى أن انقطاع الاتصال والإنترنت معاً، تسبب في عزلهم عن العالم، وتعثر التواصل مع الأقارب خارج المنطقة، فضلاً عن إنهاء بعض المعاملات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية.

وطالب الأهالي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنهاء معاناتهم مع تجاهل الشركة المشغلة لشكواهم المتكررة دون جدوى، لافتين إلى أن الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت السريع للتواصل مع الجهات الحكومية ومتابعة المعاملات اليومية أصبح ضرورة ملحة، مناشدين الجهة المعنية بمعالجة الوضع بشكل سريع.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
05:27 PM

أضم.. ‏أهالي "صبح بني ذبيان" يعانون انقطاعًا متكررًا لشبكة الاتصال

تسبب في عزلهم وتعثر التواصل مع من خارج المنطقة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
85

أبدى عدد من أهالي قرية صبح ببني ذبيان والقرى المجاورة التابعة لمركز المرقبان بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، عن استيائهم الشديد من انعدام شبكة الاتصال، منذ أكثر من أسبوع.

وقال الأهالي في شكوى بعثوا بها إلى "سبق": نعاني في قرية صبح بني ذبيان والقرى المجاورة لها التابعة لمحافظة أضم، من الانقطاعات المتكررة في خدمة الاتصالات وتدني مستواها منذ 7 أيام متتالية دون تحرك من الجهة المسؤولة، حيث نلجأ لقطع مسافات طويلة من أجل الحصول على شبكة اتصال.

وأشاروا إلى أن انقطاع الاتصال والإنترنت معاً، تسبب في عزلهم عن العالم، وتعثر التواصل مع الأقارب خارج المنطقة، فضلاً عن إنهاء بعض المعاملات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية.

وطالب الأهالي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنهاء معاناتهم مع تجاهل الشركة المشغلة لشكواهم المتكررة دون جدوى، لافتين إلى أن الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت السريع للتواصل مع الجهات الحكومية ومتابعة المعاملات اليومية أصبح ضرورة ملحة، مناشدين الجهة المعنية بمعالجة الوضع بشكل سريع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,897
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,653
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,762
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,445

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة