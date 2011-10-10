أبدى عدد من أهالي قرية صبح ببني ذبيان والقرى المجاورة التابعة لمركز المرقبان بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، عن استيائهم الشديد من انعدام شبكة الاتصال، منذ أكثر من أسبوع. وقال الأهالي في شكوى بعثوا بها إلى "سبق": نعاني في قرية صبح بني ذبيان والقرى المجاورة لها التابعة لمحافظة أضم، من الانقطاعات المتكررة في خدمة الاتصالات وتدني مستواها منذ 7 أيام متتالية دون تحرك من الجهة المسؤولة، حيث نلجأ لقطع مسافات طويلة من أجل الحصول على شبكة اتصال. وأشاروا إلى أن انقطاع الاتصال والإنترنت معاً، تسبب في عزلهم عن العالم، وتعثر التواصل مع الأقارب خارج المنطقة، فضلاً عن إنهاء بعض المعاملات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية. وطالب الأهالي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنهاء معاناتهم مع تجاهل الشركة المشغلة لشكواهم المتكررة دون جدوى، لافتين إلى أن الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت السريع للتواصل مع الجهات الحكومية ومتابعة المعاملات اليومية أصبح ضرورة ملحة، مناشدين الجهة المعنية بمعالجة الوضع بشكل سريع.

أضم.. ‏أهالي "صبح بني ذبيان" يعانون انقطاعًا متكررًا لشبكة الاتصال عبدالرزاق البجالي سبق 2019-10-10 أبدى عدد من أهالي قرية صبح ببني ذبيان والقرى المجاورة التابعة لمركز المرقبان بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، عن استيائهم الشديد من انعدام شبكة الاتصال، منذ أكثر من أسبوع.



وقال الأهالي في شكوى بعثوا بها إلى "سبق": نعاني في قرية صبح بني ذبيان والقرى المجاورة لها التابعة لمحافظة أضم، من الانقطاعات المتكررة في خدمة الاتصالات وتدني مستواها منذ 7 أيام متتالية دون تحرك من الجهة المسؤولة، حيث نلجأ لقطع مسافات طويلة من أجل الحصول على شبكة اتصال.



وأشاروا إلى أن انقطاع الاتصال والإنترنت معاً، تسبب في عزلهم عن العالم، وتعثر التواصل مع الأقارب خارج المنطقة، فضلاً عن إنهاء بعض المعاملات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية.



وطالب الأهالي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنهاء معاناتهم مع تجاهل الشركة المشغلة لشكواهم المتكررة دون جدوى، لافتين إلى أن الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت السريع للتواصل مع الجهات الحكومية ومتابعة المعاملات اليومية أصبح ضرورة ملحة، مناشدين الجهة المعنية بمعالجة الوضع بشكل سريع.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 05:27 PM

أضم.. ‏أهالي "صبح بني ذبيان" يعانون انقطاعًا متكررًا لشبكة الاتصال تسبب في عزلهم وتعثر التواصل مع من خارج المنطقة





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أبدى عدد من أهالي قرية صبح ببني ذبيان والقرى المجاورة التابعة لمركز المرقبان بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، عن استيائهم الشديد من انعدام شبكة الاتصال، منذ أكثر من أسبوع.



وقال الأهالي في شكوى بعثوا بها إلى "سبق": نعاني في قرية صبح بني ذبيان والقرى المجاورة لها التابعة لمحافظة أضم، من الانقطاعات المتكررة في خدمة الاتصالات وتدني مستواها منذ 7 أيام متتالية دون تحرك من الجهة المسؤولة، حيث نلجأ لقطع مسافات طويلة من أجل الحصول على شبكة اتصال.



وأشاروا إلى أن انقطاع الاتصال والإنترنت معاً، تسبب في عزلهم عن العالم، وتعثر التواصل مع الأقارب خارج المنطقة، فضلاً عن إنهاء بعض المعاملات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية.



وطالب الأهالي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنهاء معاناتهم مع تجاهل الشركة المشغلة لشكواهم المتكررة دون جدوى، لافتين إلى أن الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت السريع للتواصل مع الجهات الحكومية ومتابعة المعاملات اليومية أصبح ضرورة ملحة، مناشدين الجهة المعنية بمعالجة الوضع بشكل سريع.