نجحت فرق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم في القضاء على سرب كبير من الجراد في المحافظة. جاء ذلك خلال أعمال الفرق، في اليومَين الماضيَين، حيث تمت مواجهة السرب في مناطق محددة؛ وتمكنت الفرق من السيطرة ومكافحة الدبا الذي اجتاح بعض قرى المحافظة. وطالب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، المهندس سلمان بن محمد المتعاني، بسرعة الإبلاغ عنه، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ" في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد.

أضم.. "مكافحة الجراد" تقضي على سرب كبير في اليومَين الماضيَين عبدالله الراجحي سبق 2020-12-29 نجحت فرق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم في القضاء على سرب كبير من الجراد في المحافظة.



جاء ذلك خلال أعمال الفرق، في اليومَين الماضيَين، حيث تمت مواجهة السرب في مناطق محددة؛ وتمكنت الفرق من السيطرة ومكافحة الدبا الذي اجتاح بعض قرى المحافظة.

وطالب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، المهندس سلمان بن محمد المتعاني، بسرعة الإبلاغ عنه، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ" في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442 02:48 PM

أضم.. "مكافحة الجراد" تقضي على سرب كبير في اليومَين الماضيَين





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نجحت فرق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم في القضاء على سرب كبير من الجراد في المحافظة.



جاء ذلك خلال أعمال الفرق، في اليومَين الماضيَين، حيث تمت مواجهة السرب في مناطق محددة؛ وتمكنت الفرق من السيطرة ومكافحة الدبا الذي اجتاح بعض قرى المحافظة.

وطالب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، المهندس سلمان بن محمد المتعاني، بسرعة الإبلاغ عنه، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ" في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد.