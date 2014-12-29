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"الصحة": تسجيل 149حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 159خلال الـ24 ساعة الماضية

أضم.. "مكافحة الجراد" تقضي على سرب كبير في اليومَين الماضيَين

نجحت فرق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم في القضاء على سرب كبير من الجراد في المحافظة.

جاء ذلك خلال أعمال الفرق، في اليومَين الماضيَين، حيث تمت مواجهة السرب في مناطق محددة؛ وتمكنت الفرق من السيطرة ومكافحة الدبا الذي اجتاح بعض قرى المحافظة.
وطالب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، المهندس سلمان بن محمد المتعاني، بسرعة الإبلاغ عنه، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ" في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد.

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أضم.. "مكافحة الجراد" تقضي على سرب كبير في اليومَين الماضيَين
سبق

نجحت فرق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم في القضاء على سرب كبير من الجراد في المحافظة.

جاء ذلك خلال أعمال الفرق، في اليومَين الماضيَين، حيث تمت مواجهة السرب في مناطق محددة؛ وتمكنت الفرق من السيطرة ومكافحة الدبا الذي اجتاح بعض قرى المحافظة.
وطالب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، المهندس سلمان بن محمد المتعاني، بسرعة الإبلاغ عنه، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ" في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
02:48 PM

أضم.. "مكافحة الجراد" تقضي على سرب كبير في اليومَين الماضيَين

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عبدالله الراجحي - جدة
0
336

نجحت فرق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم في القضاء على سرب كبير من الجراد في المحافظة.

جاء ذلك خلال أعمال الفرق، في اليومَين الماضيَين، حيث تمت مواجهة السرب في مناطق محددة؛ وتمكنت الفرق من السيطرة ومكافحة الدبا الذي اجتاح بعض قرى المحافظة.
وطالب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، المهندس سلمان بن محمد المتعاني، بسرعة الإبلاغ عنه، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ" في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد.

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