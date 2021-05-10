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ريال مدريد يفشل في انتزاع صدارة الليغا .. بتعادله مع اشبيلية

ما زال أتلتيكو متمسكًا بالصدارة

حسم التعادل الإيجابي مواجهة ريال مدريد وضيفه اشبيلية بهدفين لهدفين في مباراة درامية أقيمت على ميدان ملعب"ألفريدو دي ستيفانو"، مساء أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل لإشبيلية فرناندو ريجس في الدقيقة 22 وإيفان راكيتيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 77 بينما أحرز لريال مدريد أسينسيو في الدقيقة 67، وهازارد في الدقيقة (90+5).

بهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة الثالث، وأضاف إشبيلية النقطة 71 لرصيده، في المركز الرابع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ريال مدريد يفشل في انتزاع صدارة الليغا .. بتعادله مع اشبيلية
سبق

حسم التعادل الإيجابي مواجهة ريال مدريد وضيفه اشبيلية بهدفين لهدفين في مباراة درامية أقيمت على ميدان ملعب"ألفريدو دي ستيفانو"، مساء أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل لإشبيلية فرناندو ريجس في الدقيقة 22 وإيفان راكيتيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 77 بينما أحرز لريال مدريد أسينسيو في الدقيقة 67، وهازارد في الدقيقة (90+5).

بهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة الثالث، وأضاف إشبيلية النقطة 71 لرصيده، في المركز الرابع.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
12:36 AM

ريال مدريد يفشل في انتزاع صدارة الليغا .. بتعادله مع اشبيلية

ما زال أتلتيكو متمسكًا بالصدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حسم التعادل الإيجابي مواجهة ريال مدريد وضيفه اشبيلية بهدفين لهدفين في مباراة درامية أقيمت على ميدان ملعب"ألفريدو دي ستيفانو"، مساء أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل لإشبيلية فرناندو ريجس في الدقيقة 22 وإيفان راكيتيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 77 بينما أحرز لريال مدريد أسينسيو في الدقيقة 67، وهازارد في الدقيقة (90+5).

بهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة الثالث، وأضاف إشبيلية النقطة 71 لرصيده، في المركز الرابع.

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