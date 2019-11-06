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"التويجري" و"المرشود" يشاركان في رالي العلا نيوم 2019

في ثالث جولات بطولة المملكة للراليات الصحراوية

يشارك الكابتن محمد التويجري وملاحه خالد المرشود في رالي العلا نيوم ٢٠١٩، وذلك في ثالث جولات بطولة المملكة للراليات الصحراوية.

وقال "التويجري" إنه على أتم الاستعداد لخوض التحدي والمنافسة ومواجهة الصعوبات، خلف مقود مركبة من نوع تويوتا لاندكروزر تم تعديلها بطريقة احترافية وبأيادٍ سعودية.

يُشار إلى أن "التويجري" سبق له أن حقق المركز الأول على ترتيب فئة T1 وعلى الترتيب العام في رالي عسير 2017م.

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"التويجري" و"المرشود" يشاركان في رالي العلا نيوم 2019
سبق

يشارك الكابتن محمد التويجري وملاحه خالد المرشود في رالي العلا نيوم ٢٠١٩، وذلك في ثالث جولات بطولة المملكة للراليات الصحراوية.

وقال "التويجري" إنه على أتم الاستعداد لخوض التحدي والمنافسة ومواجهة الصعوبات، خلف مقود مركبة من نوع تويوتا لاندكروزر تم تعديلها بطريقة احترافية وبأيادٍ سعودية.

يُشار إلى أن "التويجري" سبق له أن حقق المركز الأول على ترتيب فئة T1 وعلى الترتيب العام في رالي عسير 2017م.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
10:43 PM

"التويجري" و"المرشود" يشاركان في رالي العلا نيوم 2019

في ثالث جولات بطولة المملكة للراليات الصحراوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشارك الكابتن محمد التويجري وملاحه خالد المرشود في رالي العلا نيوم ٢٠١٩، وذلك في ثالث جولات بطولة المملكة للراليات الصحراوية.

وقال "التويجري" إنه على أتم الاستعداد لخوض التحدي والمنافسة ومواجهة الصعوبات، خلف مقود مركبة من نوع تويوتا لاندكروزر تم تعديلها بطريقة احترافية وبأيادٍ سعودية.

يُشار إلى أن "التويجري" سبق له أن حقق المركز الأول على ترتيب فئة T1 وعلى الترتيب العام في رالي عسير 2017م.

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