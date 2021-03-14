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بين حرارة وبرودة واعتدال.. "أجواء 48 ساعة" بتوقيع "الحصيني"

عوالق ترابية تحملها التوقعات لأجزاء بالشمال والغرب والوسط والشرق

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أجواء المملكة اليوم الأحد، معتدلة نهاراً على الوسطى والشمالية والغربية والمرتفعات الجبلية، تميل للبرودة لباردة ليلاً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "فجر الإثنين 1442/8/1هـ، حارة على الغربية والساحل الأوسط والجنوبي نهاراً، معتدلة فجر الإثنين 1442/8/1هـ، غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال وغرب ووسط وشرق السعودية مع عوالق ترابية".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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بين حرارة وبرودة واعتدال.. "أجواء 48 ساعة" بتوقيع "الحصيني"
سبق

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أجواء المملكة اليوم الأحد، معتدلة نهاراً على الوسطى والشمالية والغربية والمرتفعات الجبلية، تميل للبرودة لباردة ليلاً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "فجر الإثنين 1442/8/1هـ، حارة على الغربية والساحل الأوسط والجنوبي نهاراً، معتدلة فجر الإثنين 1442/8/1هـ، غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال وغرب ووسط وشرق السعودية مع عوالق ترابية".

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
08:28 AM

بين حرارة وبرودة واعتدال.. "أجواء 48 ساعة" بتوقيع "الحصيني"

عوالق ترابية تحملها التوقعات لأجزاء بالشمال والغرب والوسط والشرق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أجواء المملكة اليوم الأحد، معتدلة نهاراً على الوسطى والشمالية والغربية والمرتفعات الجبلية، تميل للبرودة لباردة ليلاً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "فجر الإثنين 1442/8/1هـ، حارة على الغربية والساحل الأوسط والجنوبي نهاراً، معتدلة فجر الإثنين 1442/8/1هـ، غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال وغرب ووسط وشرق السعودية مع عوالق ترابية".

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