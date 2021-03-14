توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أجواء المملكة اليوم الأحد، معتدلة نهاراً على الوسطى والشمالية والغربية والمرتفعات الجبلية، تميل للبرودة لباردة ليلاً.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "فجر الإثنين 1442/8/1هـ، حارة على الغربية والساحل الأوسط والجنوبي نهاراً، معتدلة فجر الإثنين 1442/8/1هـ، غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال وغرب ووسط وشرق السعودية مع عوالق ترابية".
بين حرارة وبرودة واعتدال.. "أجواء 48 ساعة" بتوقيع "الحصيني"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-03-14
توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أجواء المملكة اليوم الأحد، معتدلة نهاراً على الوسطى والشمالية والغربية والمرتفعات الجبلية، تميل للبرودة لباردة ليلاً.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "فجر الإثنين 1442/8/1هـ، حارة على الغربية والساحل الأوسط والجنوبي نهاراً، معتدلة فجر الإثنين 1442/8/1هـ، غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال وغرب ووسط وشرق السعودية مع عوالق ترابية".
14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
08:28 AM
بين حرارة وبرودة واعتدال.. "أجواء 48 ساعة" بتوقيع "الحصيني"
توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أجواء المملكة اليوم الأحد، معتدلة نهاراً على الوسطى والشمالية والغربية والمرتفعات الجبلية، تميل للبرودة لباردة ليلاً.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "فجر الإثنين 1442/8/1هـ، حارة على الغربية والساحل الأوسط والجنوبي نهاراً، معتدلة فجر الإثنين 1442/8/1هـ، غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال وغرب ووسط وشرق السعودية مع عوالق ترابية".