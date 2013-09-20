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كلية الاتصالات بالرياض تنظم الملتقى التوظيفي الثاني

يستهدف الخريجين من برامج الدبلوم والبكالوريوس

عقدت إدارة التنسيق الوظيفي في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الملتقى التوظيفي الثاني لهذا العام التدريبي، والذي يستهدف جميع الخريجين من برامج الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات والاتصالات.

جاء ذلك، بمشاركة شركة "هواوي" السعودية والتي تولت مهام الالتقاء بالخريجين وعمل المقابلات الشخصية خلال يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و 20 سبتمبر في مسرح كلية الاتصالات بالرياض.

ويأتي هذا الملتقى امتداداً لجهود الكلية في البحث عن الفرص الوظيفية لخريجيها سواءً في الجهات الحكومية أو الخاصة، حيث أفاد مدير إدارة التنسيق الوظيفي المهندس إبراهيم النويصر، بأن الإدارة على تواصل دائم مع جميع الجهات الموظفة لتزويدها ببيانات الخريجين أو لإقامة الملتقيات التوظيفية في مقر الكلية.

وأوضح مدير التوظيف في شركة "هواواي" المهندس عادل المطيري، أن الملتقى يهدف إلى الاستفادة من كفاءة الخريجين من أبناء الوطن والذين أثبتوا جدارتهم في الاستقطابات السابقة.

وقال: إن الملتقى الحالي يستهدف أكثر من 30 خريجاً، وأن التنسيق بين الشركة وكلية الاتصالات مستمر لتوظيف الخريجين ليخدموا دينهم ووطنهم في مختلف المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كلية الاتصالات بالرياض تنظم الملتقى التوظيفي الثاني
سبق

عقدت إدارة التنسيق الوظيفي في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الملتقى التوظيفي الثاني لهذا العام التدريبي، والذي يستهدف جميع الخريجين من برامج الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات والاتصالات.

جاء ذلك، بمشاركة شركة "هواوي" السعودية والتي تولت مهام الالتقاء بالخريجين وعمل المقابلات الشخصية خلال يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و 20 سبتمبر في مسرح كلية الاتصالات بالرياض.

ويأتي هذا الملتقى امتداداً لجهود الكلية في البحث عن الفرص الوظيفية لخريجيها سواءً في الجهات الحكومية أو الخاصة، حيث أفاد مدير إدارة التنسيق الوظيفي المهندس إبراهيم النويصر، بأن الإدارة على تواصل دائم مع جميع الجهات الموظفة لتزويدها ببيانات الخريجين أو لإقامة الملتقيات التوظيفية في مقر الكلية.

وأوضح مدير التوظيف في شركة "هواواي" المهندس عادل المطيري، أن الملتقى يهدف إلى الاستفادة من كفاءة الخريجين من أبناء الوطن والذين أثبتوا جدارتهم في الاستقطابات السابقة.

وقال: إن الملتقى الحالي يستهدف أكثر من 30 خريجاً، وأن التنسيق بين الشركة وكلية الاتصالات مستمر لتوظيف الخريجين ليخدموا دينهم ووطنهم في مختلف المجالات.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
05:53 PM

كلية الاتصالات بالرياض تنظم الملتقى التوظيفي الثاني

يستهدف الخريجين من برامج الدبلوم والبكالوريوس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت إدارة التنسيق الوظيفي في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الملتقى التوظيفي الثاني لهذا العام التدريبي، والذي يستهدف جميع الخريجين من برامج الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات والاتصالات.

جاء ذلك، بمشاركة شركة "هواوي" السعودية والتي تولت مهام الالتقاء بالخريجين وعمل المقابلات الشخصية خلال يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و 20 سبتمبر في مسرح كلية الاتصالات بالرياض.

ويأتي هذا الملتقى امتداداً لجهود الكلية في البحث عن الفرص الوظيفية لخريجيها سواءً في الجهات الحكومية أو الخاصة، حيث أفاد مدير إدارة التنسيق الوظيفي المهندس إبراهيم النويصر، بأن الإدارة على تواصل دائم مع جميع الجهات الموظفة لتزويدها ببيانات الخريجين أو لإقامة الملتقيات التوظيفية في مقر الكلية.

وأوضح مدير التوظيف في شركة "هواواي" المهندس عادل المطيري، أن الملتقى يهدف إلى الاستفادة من كفاءة الخريجين من أبناء الوطن والذين أثبتوا جدارتهم في الاستقطابات السابقة.

وقال: إن الملتقى الحالي يستهدف أكثر من 30 خريجاً، وأن التنسيق بين الشركة وكلية الاتصالات مستمر لتوظيف الخريجين ليخدموا دينهم ووطنهم في مختلف المجالات.

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