بنسختها الثالثة.. "جائزة جدة للإبداع" تستقبل 1083 مبادرة

ضمن ملتقى مكة الثقافي.. شملت 6 مجالات مختلفة على مدى 60 يومًا

أفادت لجنة التحكيم بجائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة للعام 1441هـ، بأنها تواصل أعمالها في فرز وتقييم المبادرات المقدمة بهذه النسخة بعد انتهاء فترة التقديم، التي استغرقت 60 يومًا، استقبلت خلالها 1083 مبادرة في مجالاتها الستة.

وقد استقبل موقع الجائزة 768 مبادرة لإبداع الأفراد، و67 مبادرة للإبداع في اللغة العربية "لغة القرآن"، و105 مبادرات لإبداع رواد الأعمال، و77 مبادرة للإبداع الحكومي، و13 مبادرة للإبداع الأمني، و53 مبادرة للإبداع المجتمعي.

ووفق ما ذكرته اللجنة: فقد اطلع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، في وقت سابق، على أعمال اللجنة التنفيذية للجائزة خلال اجتماع موسّع شدّد فيه على أهمية أن تكون الجائزة عادلة وذات قيمة معنوية وأثر مجتمعي، والاهتمام بالمضمون؛ لتحقيق أهدافها بما يخدم المجتمع بشكل عام.

وتقع الجائزة تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة"، وقد استحدثت بنسختها القائمة مجالَي الإبداع في اللغة العربية "لغة القرآن" والإبداع لرواد الأعمال، ويتنافس على حصد جوائزها المبدعون والمبدعات من مختلف الفئات.

وتتمحور رؤية الجائزة حول جعل محافظة جدة رائدة في تكريم الإبداع والمبدعين، وتقدير الطاقات الإبداعية بجدة، وتحفيز المبدعين وتبنّي مهاراتهم، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع.