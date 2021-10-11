أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547649 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536678 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالات 3 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8748 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 132 حالة.
"الصحة": تسجيل 58 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 52 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547649 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536678 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالات 3 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8748 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 132 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547649 حالة.
"الصحة": تسجيل 58 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 52 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547649 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536678 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالات 3 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8748 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 132 حالة.