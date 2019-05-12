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أمير الباحة يشارك القيادات الأمنية إفطارهم الميداني

أشاد بتفانيهم ميدانيًا منذ ظهور جائحة فيروس كورونا

شارك أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز, اليوم الاثنين، قادة القطاعات الأمنية وعددًا من الضباط والأفراد، فطورهم الميداني. وهنأ رجال الأمن بالشهر المبارك، -سائلاً الله- أن يتقبل من الجميع ‏‏صيامهم وقيامهم وصالح الأعمال.

وأشاد أمير الباحة بجهود وتفاني منسوبي القطاعات الأمنية ميدانيًا منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال أمير الباحة: "كنتم متفانين في واجبكم تعملون ليل نهار من أجل راحة مواطني ومقيمي هذا الوطن، وتابعت التقارير التي تردنا يوميًا وشاهدت حجم العمل الذي تقومون به وأُشيد هنا بنجاحاتكم وعملكم الصادق"، مقدمًا سموه شكره لرجال الأمن على جهودكم متمنيًا لهم التوفيق.

وسأل أمير الباحة، الله عز وجل لوطننا العزة والرفعة ولقيادتنا التوفيق والسداد، وأن يعجل بفرجه ويرفع عنا هذا الوباء.

واستمع أمير الباحة إلى شرح من مدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي عن الخطط الميدانية الأمنية التي نفذتها مختلف القطاعات الأمنية بمدينة الباحة ومحافظاتها منذ بدء منع التجول وتطبيق الأمر الكريم في هذا الشأن، معربًا عن شكره له على دعمه ومتابعته لكل الجهود التي تبذل لخدمة المنطقة أمنيًا.

وأشاد اللواء الحربي بتجاوب الأهالي والمقيمين في منطقة الباحة والتزامهم التام بمنع التجول، واتباعهم لكل التوجيهات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء.

الباحة أمير الباحة الأمير حسام بن سعود شهر رمضان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الباحة يشارك القيادات الأمنية إفطارهم الميداني
سبق

شارك أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز, اليوم الاثنين، قادة القطاعات الأمنية وعددًا من الضباط والأفراد، فطورهم الميداني. وهنأ رجال الأمن بالشهر المبارك، -سائلاً الله- أن يتقبل من الجميع ‏‏صيامهم وقيامهم وصالح الأعمال.

وأشاد أمير الباحة بجهود وتفاني منسوبي القطاعات الأمنية ميدانيًا منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال أمير الباحة: "كنتم متفانين في واجبكم تعملون ليل نهار من أجل راحة مواطني ومقيمي هذا الوطن، وتابعت التقارير التي تردنا يوميًا وشاهدت حجم العمل الذي تقومون به وأُشيد هنا بنجاحاتكم وعملكم الصادق"، مقدمًا سموه شكره لرجال الأمن على جهودكم متمنيًا لهم التوفيق.

وسأل أمير الباحة، الله عز وجل لوطننا العزة والرفعة ولقيادتنا التوفيق والسداد، وأن يعجل بفرجه ويرفع عنا هذا الوباء.

واستمع أمير الباحة إلى شرح من مدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي عن الخطط الميدانية الأمنية التي نفذتها مختلف القطاعات الأمنية بمدينة الباحة ومحافظاتها منذ بدء منع التجول وتطبيق الأمر الكريم في هذا الشأن، معربًا عن شكره له على دعمه ومتابعته لكل الجهود التي تبذل لخدمة المنطقة أمنيًا.

وأشاد اللواء الحربي بتجاوب الأهالي والمقيمين في منطقة الباحة والتزامهم التام بمنع التجول، واتباعهم لكل التوجيهات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
11:43 PM

أمير الباحة يشارك القيادات الأمنية إفطارهم الميداني

أشاد بتفانيهم ميدانيًا منذ ظهور جائحة فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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شارك أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز, اليوم الاثنين، قادة القطاعات الأمنية وعددًا من الضباط والأفراد، فطورهم الميداني. وهنأ رجال الأمن بالشهر المبارك، -سائلاً الله- أن يتقبل من الجميع ‏‏صيامهم وقيامهم وصالح الأعمال.

وأشاد أمير الباحة بجهود وتفاني منسوبي القطاعات الأمنية ميدانيًا منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال أمير الباحة: "كنتم متفانين في واجبكم تعملون ليل نهار من أجل راحة مواطني ومقيمي هذا الوطن، وتابعت التقارير التي تردنا يوميًا وشاهدت حجم العمل الذي تقومون به وأُشيد هنا بنجاحاتكم وعملكم الصادق"، مقدمًا سموه شكره لرجال الأمن على جهودكم متمنيًا لهم التوفيق.

وسأل أمير الباحة، الله عز وجل لوطننا العزة والرفعة ولقيادتنا التوفيق والسداد، وأن يعجل بفرجه ويرفع عنا هذا الوباء.

واستمع أمير الباحة إلى شرح من مدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي عن الخطط الميدانية الأمنية التي نفذتها مختلف القطاعات الأمنية بمدينة الباحة ومحافظاتها منذ بدء منع التجول وتطبيق الأمر الكريم في هذا الشأن، معربًا عن شكره له على دعمه ومتابعته لكل الجهود التي تبذل لخدمة المنطقة أمنيًا.

وأشاد اللواء الحربي بتجاوب الأهالي والمقيمين في منطقة الباحة والتزامهم التام بمنع التجول، واتباعهم لكل التوجيهات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء.

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