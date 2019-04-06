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جراحة ناجحة لاستبدال مفصل ركبة لسيدة في العقد الخامس بالحفر

كانت تعاني آلاماً حادة وصعوبةً في المشي.. وغادرت للعلاج الطبيعي

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى الملك خالد العام، في إجراء عملية إعادة استبدال مفصل ركبة لسيدة في العقد الخامس من العمر كانت تعاني آلاماً حادة، وصعوبةً في المشي والحركة؛ وهو ما أثّر في حياتها الطبيعة سنوات عديدة، إلى أن انتهت المعاناة بإجراء عملية إعادة استبدال مفصل الركبة، قام بها فريق طبي متخصّص بقيادة استشاري جراحة العظام بالمستشفى.
خضعت المريضة لعددٍ من الفحوص الطبية قبل العملية، وأظهرت وجود احتكاك متقدم من الدرجة الرابعة، وهو ما استدعى التدخل الجراحي لإعادة الركبة إلى وضعها الطبيعي.
تمّ خلال العملية استبدال مفصل الركبة القديم وتركيب مفصل حديث خاص لعمليات الإعادة، وقد تكللت بالنجاح ولله الحمد، وغادرت المريضة المستشفى مع خضوعها لجلسات تقوية في قسم العلاج الطبيعي.
تجدر الإشارة إلى أن جراحة استبدال مفصل الركبة تعتبر من أنجح العمليات الجراحية لإزالة الألم وإعادة المرضى لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، لما طرأ عليها من تحسّن خلال الأعوام القليلة الماضية.

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جراحة ناجحة لاستبدال مفصل ركبة لسيدة في العقد الخامس بالحفر
سبق

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى الملك خالد العام، في إجراء عملية إعادة استبدال مفصل ركبة لسيدة في العقد الخامس من العمر كانت تعاني آلاماً حادة، وصعوبةً في المشي والحركة؛ وهو ما أثّر في حياتها الطبيعة سنوات عديدة، إلى أن انتهت المعاناة بإجراء عملية إعادة استبدال مفصل الركبة، قام بها فريق طبي متخصّص بقيادة استشاري جراحة العظام بالمستشفى.
خضعت المريضة لعددٍ من الفحوص الطبية قبل العملية، وأظهرت وجود احتكاك متقدم من الدرجة الرابعة، وهو ما استدعى التدخل الجراحي لإعادة الركبة إلى وضعها الطبيعي.
تمّ خلال العملية استبدال مفصل الركبة القديم وتركيب مفصل حديث خاص لعمليات الإعادة، وقد تكللت بالنجاح ولله الحمد، وغادرت المريضة المستشفى مع خضوعها لجلسات تقوية في قسم العلاج الطبيعي.
تجدر الإشارة إلى أن جراحة استبدال مفصل الركبة تعتبر من أنجح العمليات الجراحية لإزالة الألم وإعادة المرضى لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، لما طرأ عليها من تحسّن خلال الأعوام القليلة الماضية.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
02:34 PM

جراحة ناجحة لاستبدال مفصل ركبة لسيدة في العقد الخامس بالحفر

كانت تعاني آلاماً حادة وصعوبةً في المشي.. وغادرت للعلاج الطبيعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى الملك خالد العام، في إجراء عملية إعادة استبدال مفصل ركبة لسيدة في العقد الخامس من العمر كانت تعاني آلاماً حادة، وصعوبةً في المشي والحركة؛ وهو ما أثّر في حياتها الطبيعة سنوات عديدة، إلى أن انتهت المعاناة بإجراء عملية إعادة استبدال مفصل الركبة، قام بها فريق طبي متخصّص بقيادة استشاري جراحة العظام بالمستشفى.
خضعت المريضة لعددٍ من الفحوص الطبية قبل العملية، وأظهرت وجود احتكاك متقدم من الدرجة الرابعة، وهو ما استدعى التدخل الجراحي لإعادة الركبة إلى وضعها الطبيعي.
تمّ خلال العملية استبدال مفصل الركبة القديم وتركيب مفصل حديث خاص لعمليات الإعادة، وقد تكللت بالنجاح ولله الحمد، وغادرت المريضة المستشفى مع خضوعها لجلسات تقوية في قسم العلاج الطبيعي.
تجدر الإشارة إلى أن جراحة استبدال مفصل الركبة تعتبر من أنجح العمليات الجراحية لإزالة الألم وإعادة المرضى لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، لما طرأ عليها من تحسّن خلال الأعوام القليلة الماضية.

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