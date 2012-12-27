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"عبدالعزيز بن سلمان" يعلن 4 اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة

أشار إلى أن أرامكو السعودية تُواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تمكنت -بفضل الله سبحانه وتعالى- من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة.

وأوضح أنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غرب مدينة الظهران؛ حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جدًّا، من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلًا في اليوم، مصحوبًا بـ3.2 مليون قدم مكعب قياسية من الغاز يوميًّا.. ولتحديد امتداد حقل الريش، قامت الشركة بحفر بئري الريش رقم 3 ورقم 4؛ حيث وصل الإنتاج الأولي، من بئر الريش رقم 3، إلى 2745 برميلًا يوميًّا، من نفس نوعية الزيت، مصحوبًا بـ3 ملايين قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم، كما وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جدًّا، من بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلًا يوميًّا، مع 1.6 مليون قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم.

كما تم اكتشاف الغاز، غير التقليدي، في مكمن الصارة، في بئر المنحز جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء جنوب الحقل نفسه. حيث تدفق الغاز، من بئر المنحز، بمعدل 18 مليون قدم مكعب قياسية في اليوم، مع 98 برميلًا من المكثفات يوميًّا؛ بينما تدفق الغاز، من بئر السهباء، بمعدل 32 مليون قدم مكعب قياسية يوميًّا.

وكذلك تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية رقم 1، الواقعة شمال غرب مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية؛ حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلًا في اليوم.

وبيّن وزير الطاقة، أن الاكتشاف الذي تَحقق في حقل الريش ذو أهمية خاصة؛ لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جدًّا من متكون جبل طويق.

وأشار إلى أن شركة أرامكو السعودية تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة، وتقدير كميات الزيت والغاز والمكثفات فيها، حامدًا الله ومثنيًا عليه على ما أنعم به على المملكة من خيرات ونعم.

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبدالعزيز بن سلمان" يعلن 4 اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة
سبق

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تمكنت -بفضل الله سبحانه وتعالى- من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة.

وأوضح أنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غرب مدينة الظهران؛ حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جدًّا، من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلًا في اليوم، مصحوبًا بـ3.2 مليون قدم مكعب قياسية من الغاز يوميًّا.. ولتحديد امتداد حقل الريش، قامت الشركة بحفر بئري الريش رقم 3 ورقم 4؛ حيث وصل الإنتاج الأولي، من بئر الريش رقم 3، إلى 2745 برميلًا يوميًّا، من نفس نوعية الزيت، مصحوبًا بـ3 ملايين قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم، كما وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جدًّا، من بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلًا يوميًّا، مع 1.6 مليون قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم.

كما تم اكتشاف الغاز، غير التقليدي، في مكمن الصارة، في بئر المنحز جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء جنوب الحقل نفسه. حيث تدفق الغاز، من بئر المنحز، بمعدل 18 مليون قدم مكعب قياسية في اليوم، مع 98 برميلًا من المكثفات يوميًّا؛ بينما تدفق الغاز، من بئر السهباء، بمعدل 32 مليون قدم مكعب قياسية يوميًّا.

وكذلك تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية رقم 1، الواقعة شمال غرب مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية؛ حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلًا في اليوم.

وبيّن وزير الطاقة، أن الاكتشاف الذي تَحقق في حقل الريش ذو أهمية خاصة؛ لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جدًّا من متكون جبل طويق.

وأشار إلى أن شركة أرامكو السعودية تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة، وتقدير كميات الزيت والغاز والمكثفات فيها، حامدًا الله ومثنيًا عليه على ما أنعم به على المملكة من خيرات ونعم.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
01:35 PM

"عبدالعزيز بن سلمان" يعلن 4 اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة

أشار إلى أن أرامكو السعودية تُواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تمكنت -بفضل الله سبحانه وتعالى- من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة.

وأوضح أنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غرب مدينة الظهران؛ حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جدًّا، من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلًا في اليوم، مصحوبًا بـ3.2 مليون قدم مكعب قياسية من الغاز يوميًّا.. ولتحديد امتداد حقل الريش، قامت الشركة بحفر بئري الريش رقم 3 ورقم 4؛ حيث وصل الإنتاج الأولي، من بئر الريش رقم 3، إلى 2745 برميلًا يوميًّا، من نفس نوعية الزيت، مصحوبًا بـ3 ملايين قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم، كما وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جدًّا، من بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلًا يوميًّا، مع 1.6 مليون قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم.

كما تم اكتشاف الغاز، غير التقليدي، في مكمن الصارة، في بئر المنحز جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء جنوب الحقل نفسه. حيث تدفق الغاز، من بئر المنحز، بمعدل 18 مليون قدم مكعب قياسية في اليوم، مع 98 برميلًا من المكثفات يوميًّا؛ بينما تدفق الغاز، من بئر السهباء، بمعدل 32 مليون قدم مكعب قياسية يوميًّا.

وكذلك تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية رقم 1، الواقعة شمال غرب مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية؛ حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلًا في اليوم.

وبيّن وزير الطاقة، أن الاكتشاف الذي تَحقق في حقل الريش ذو أهمية خاصة؛ لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جدًّا من متكون جبل طويق.

وأشار إلى أن شركة أرامكو السعودية تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة، وتقدير كميات الزيت والغاز والمكثفات فيها، حامدًا الله ومثنيًا عليه على ما أنعم به على المملكة من خيرات ونعم.

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