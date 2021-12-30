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ثلاثي جديد في برشلونة يُصاب بـ"كورونا"

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عن إصابة ثلاثة لاعبين جدد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا.

وأشار "البارسا" في بيان صحفي، إلى أن "تحاليل الثلاثي سيرجينو ديست وفيليب كوتينيو وعبد الصمد الزلزولي بشأن فيروس كورونا، جاءت إيجابية".

وتابع البيان: "الثلاثي يتمتع بصحة جيدة وخضع للعزل المنزلي، وأبلغ النادي الجهات المختصة".

وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الكتالوني إلى 10 لاعبين؛ حيث سبق أن أعلن البارسا أمس عن إصابة الثلاثي صامويل أومتيتي وجافي وعثمان ديمبلي.

وقبلهما أصيب بالفيروس أيضًا الرباعي: داني ألفيس، وكليمينت لينجليت، وجوردي ألبا، وأليخاندرو بالدي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ثلاثي جديد في برشلونة يُصاب بـ"كورونا"
سبق

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عن إصابة ثلاثة لاعبين جدد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا.

وأشار "البارسا" في بيان صحفي، إلى أن "تحاليل الثلاثي سيرجينو ديست وفيليب كوتينيو وعبد الصمد الزلزولي بشأن فيروس كورونا، جاءت إيجابية".

وتابع البيان: "الثلاثي يتمتع بصحة جيدة وخضع للعزل المنزلي، وأبلغ النادي الجهات المختصة".

وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الكتالوني إلى 10 لاعبين؛ حيث سبق أن أعلن البارسا أمس عن إصابة الثلاثي صامويل أومتيتي وجافي وعثمان ديمبلي.

وقبلهما أصيب بالفيروس أيضًا الرباعي: داني ألفيس، وكليمينت لينجليت، وجوردي ألبا، وأليخاندرو بالدي.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
04:33 PM

ثلاثي جديد في برشلونة يُصاب بـ"كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عن إصابة ثلاثة لاعبين جدد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا.

وأشار "البارسا" في بيان صحفي، إلى أن "تحاليل الثلاثي سيرجينو ديست وفيليب كوتينيو وعبد الصمد الزلزولي بشأن فيروس كورونا، جاءت إيجابية".

وتابع البيان: "الثلاثي يتمتع بصحة جيدة وخضع للعزل المنزلي، وأبلغ النادي الجهات المختصة".

وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الكتالوني إلى 10 لاعبين؛ حيث سبق أن أعلن البارسا أمس عن إصابة الثلاثي صامويل أومتيتي وجافي وعثمان ديمبلي.

وقبلهما أصيب بالفيروس أيضًا الرباعي: داني ألفيس، وكليمينت لينجليت، وجوردي ألبا، وأليخاندرو بالدي.

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