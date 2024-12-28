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الإمارات تقرر الدراسة "عن بُعد" بالمدارس والجامعات لأسبوعين

لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

قررت الإمارات تحويل الدراسة إلى نظام "التعليم عن بُعد" خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، ابتداءً من الثالث من شهر يناير المقبل، لضمان العودة الآمنة للطلبة إلى المدارس، وتعزيزًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي بالإمارات هزاع المنصوري - خلال الإحاطة الإعلامية للحكومة الإماراتية حول فيروس (كورونا)، إن القرار يشمل المدارس والجامعات ومراكز التدريب على مستوى الدولة.

وأشار إلى أنه يُعمل بشكل مستمر على مراجعة تطورات الوضع الوبائي؛ لتسهيل عملية العودة الآمنة، ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية.

الإمارات كورونا

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الإمارات تقرر الدراسة "عن بُعد" بالمدارس والجامعات لأسبوعين
سبق

قررت الإمارات تحويل الدراسة إلى نظام "التعليم عن بُعد" خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، ابتداءً من الثالث من شهر يناير المقبل، لضمان العودة الآمنة للطلبة إلى المدارس، وتعزيزًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي بالإمارات هزاع المنصوري - خلال الإحاطة الإعلامية للحكومة الإماراتية حول فيروس (كورونا)، إن القرار يشمل المدارس والجامعات ومراكز التدريب على مستوى الدولة.

وأشار إلى أنه يُعمل بشكل مستمر على مراجعة تطورات الوضع الوبائي؛ لتسهيل عملية العودة الآمنة، ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
10:14 PM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
10:44 PM

الإمارات تقرر الدراسة "عن بُعد" بالمدارس والجامعات لأسبوعين

لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت الإمارات تحويل الدراسة إلى نظام "التعليم عن بُعد" خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، ابتداءً من الثالث من شهر يناير المقبل، لضمان العودة الآمنة للطلبة إلى المدارس، وتعزيزًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي بالإمارات هزاع المنصوري - خلال الإحاطة الإعلامية للحكومة الإماراتية حول فيروس (كورونا)، إن القرار يشمل المدارس والجامعات ومراكز التدريب على مستوى الدولة.

وأشار إلى أنه يُعمل بشكل مستمر على مراجعة تطورات الوضع الوبائي؛ لتسهيل عملية العودة الآمنة، ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية.

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