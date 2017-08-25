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"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

"وعي" توقّع اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجلس الضمان الصحي

بهدف فتح آفاق أرحب وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين

وقّعت جائزة "وعي"، اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجلس الضمان الصحي التعاوني؛ لرعاية الجائزة في نسختها الخامسة "وعي" 2021؛ "بهدف فتح آفاق أرحب وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين.

وتُعد الجائزة إحدى مبادرات وزارة الصحة الرامية إلى تشجيع الأفراد من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون والعالم العربي، للإبداع بمحتوى توعوي في مجال الصحة عن طريق صناعة منتجات توعوية من فيلم قصير أو موشن جرافيك أو صورة أو تصميم إنفوغرافيك.

وذكرت "الصحة" أن الجائزة تهدف لتحفيز المجتمع لاتباع نمط حياة صحي لتعزيز الوقاية، وللحد من الإصابة بالأمراض وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي.

يُذكر أن "الصحة" تسعى لكي تكون جهة معززة للوقاية وناشرة للوعي، وأن يكون الوعي الصحي سببًا رئيسيًّا في حياة صحية للجميع.

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"وعي" توقّع اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجلس الضمان الصحي
سبق

وقّعت جائزة "وعي"، اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجلس الضمان الصحي التعاوني؛ لرعاية الجائزة في نسختها الخامسة "وعي" 2021؛ "بهدف فتح آفاق أرحب وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين.

وتُعد الجائزة إحدى مبادرات وزارة الصحة الرامية إلى تشجيع الأفراد من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون والعالم العربي، للإبداع بمحتوى توعوي في مجال الصحة عن طريق صناعة منتجات توعوية من فيلم قصير أو موشن جرافيك أو صورة أو تصميم إنفوغرافيك.

وذكرت "الصحة" أن الجائزة تهدف لتحفيز المجتمع لاتباع نمط حياة صحي لتعزيز الوقاية، وللحد من الإصابة بالأمراض وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي.

يُذكر أن "الصحة" تسعى لكي تكون جهة معززة للوقاية وناشرة للوعي، وأن يكون الوعي الصحي سببًا رئيسيًّا في حياة صحية للجميع.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
01:47 PM

"وعي" توقّع اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجلس الضمان الصحي

بهدف فتح آفاق أرحب وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت جائزة "وعي"، اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجلس الضمان الصحي التعاوني؛ لرعاية الجائزة في نسختها الخامسة "وعي" 2021؛ "بهدف فتح آفاق أرحب وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين.

وتُعد الجائزة إحدى مبادرات وزارة الصحة الرامية إلى تشجيع الأفراد من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون والعالم العربي، للإبداع بمحتوى توعوي في مجال الصحة عن طريق صناعة منتجات توعوية من فيلم قصير أو موشن جرافيك أو صورة أو تصميم إنفوغرافيك.

وذكرت "الصحة" أن الجائزة تهدف لتحفيز المجتمع لاتباع نمط حياة صحي لتعزيز الوقاية، وللحد من الإصابة بالأمراض وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي.

يُذكر أن "الصحة" تسعى لكي تكون جهة معززة للوقاية وناشرة للوعي، وأن يكون الوعي الصحي سببًا رئيسيًّا في حياة صحية للجميع.

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