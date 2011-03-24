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"الأرصاد" ينبِّه 6 مناطق: أتربة مثارة ورياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض وتبوك والشرقية والجوف وحائل والمنطقة الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة تبوك أن المنطقة تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه منطقة تبوك أيضًا بأنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة، وارتفاعًا في الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة حائل ذكر مركز الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء. فيما تشهد المنطقة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة على العويقلية وطريف وعرعر، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز أيضًا المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والزلقي والغاط والقويعية والمجمعة وشقراء وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبِّه 6 مناطق: أتربة مثارة ورياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض وتبوك والشرقية والجوف وحائل والمنطقة الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة تبوك أن المنطقة تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه منطقة تبوك أيضًا بأنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة، وارتفاعًا في الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة حائل ذكر مركز الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء. فيما تشهد المنطقة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة على العويقلية وطريف وعرعر، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز أيضًا المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والزلقي والغاط والقويعية والمجمعة وشقراء وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
01:59 AM

"الأرصاد" ينبِّه 6 مناطق: أتربة مثارة ورياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض وتبوك والشرقية والجوف وحائل والمنطقة الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة تبوك أن المنطقة تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه منطقة تبوك أيضًا بأنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة، وارتفاعًا في الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة حائل ذكر مركز الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء. فيما تشهد المنطقة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة على العويقلية وطريف وعرعر، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز أيضًا المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والزلقي والغاط والقويعية والمجمعة وشقراء وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

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