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في اللقاء الدولي الأول.. أخضر السيدات يكسب سيشل بثنائية

بشعار "معاً نصنع التاريخ"

دشن المنتخب السعودي الأول للسيّدات، اليوم الأحد، سلسلة مبارياته الدولية بشكلٍ رسمي، بتغلبه ودياً على نظيره منتخب سيشل بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الوطني بالعاصمة المالديفية "ماليه".

سجلت اللاعبة البندري مبارك أول أهداف الأخضر في التاريخ قبل انقضاء ربع ساعة على بداية المباراة، وأضافت اللاعبة مريم التميمي مطلع الشوط الثاني الهدف الثاني للأخضر بحلول الدقيقة 49 من زمن المباراة.

وتأتي هذه المباراة ضمن برنامج المنتخب الإعدادي تمهيداً للدخول في المنافسات الرسمية تحت مظلة الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، كما سيتضمّن برنامج "الأخضر" مواجهة ودية أخرى ضد منتخب المالديف، الخميس المقبل، على ذات الملعب.


وشكلت هذه البداية مؤشراً لدخول كرة القدم النسائية السعودية إلى المنافسات الإقليمية والقارية، حيث يطمح هذا المنتخب المشكل حديثاً في السير على خطى منتخب الرجال الذي توج بلقب كأس آسيا ثلاث مرات وشارك عدة مرات في نهائيات كأس العالم.

وينتظر أن يدخل المنتخب السعودي للسيدات في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب خوض هاتين المباراتين.

المالديف المنتخب السعودي الأول للسيدات أخضر السيدات منتخب سيشل ماليه

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في اللقاء الدولي الأول.. أخضر السيدات يكسب سيشل بثنائية
سبق

دشن المنتخب السعودي الأول للسيّدات، اليوم الأحد، سلسلة مبارياته الدولية بشكلٍ رسمي، بتغلبه ودياً على نظيره منتخب سيشل بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الوطني بالعاصمة المالديفية "ماليه".

سجلت اللاعبة البندري مبارك أول أهداف الأخضر في التاريخ قبل انقضاء ربع ساعة على بداية المباراة، وأضافت اللاعبة مريم التميمي مطلع الشوط الثاني الهدف الثاني للأخضر بحلول الدقيقة 49 من زمن المباراة.

وتأتي هذه المباراة ضمن برنامج المنتخب الإعدادي تمهيداً للدخول في المنافسات الرسمية تحت مظلة الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، كما سيتضمّن برنامج "الأخضر" مواجهة ودية أخرى ضد منتخب المالديف، الخميس المقبل، على ذات الملعب.


وشكلت هذه البداية مؤشراً لدخول كرة القدم النسائية السعودية إلى المنافسات الإقليمية والقارية، حيث يطمح هذا المنتخب المشكل حديثاً في السير على خطى منتخب الرجال الذي توج بلقب كأس آسيا ثلاث مرات وشارك عدة مرات في نهائيات كأس العالم.

وينتظر أن يدخل المنتخب السعودي للسيدات في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب خوض هاتين المباراتين.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
10:59 PM

في اللقاء الدولي الأول.. أخضر السيدات يكسب سيشل بثنائية

بشعار "معاً نصنع التاريخ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن المنتخب السعودي الأول للسيّدات، اليوم الأحد، سلسلة مبارياته الدولية بشكلٍ رسمي، بتغلبه ودياً على نظيره منتخب سيشل بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الوطني بالعاصمة المالديفية "ماليه".

سجلت اللاعبة البندري مبارك أول أهداف الأخضر في التاريخ قبل انقضاء ربع ساعة على بداية المباراة، وأضافت اللاعبة مريم التميمي مطلع الشوط الثاني الهدف الثاني للأخضر بحلول الدقيقة 49 من زمن المباراة.

وتأتي هذه المباراة ضمن برنامج المنتخب الإعدادي تمهيداً للدخول في المنافسات الرسمية تحت مظلة الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، كما سيتضمّن برنامج "الأخضر" مواجهة ودية أخرى ضد منتخب المالديف، الخميس المقبل، على ذات الملعب.


وشكلت هذه البداية مؤشراً لدخول كرة القدم النسائية السعودية إلى المنافسات الإقليمية والقارية، حيث يطمح هذا المنتخب المشكل حديثاً في السير على خطى منتخب الرجال الذي توج بلقب كأس آسيا ثلاث مرات وشارك عدة مرات في نهائيات كأس العالم.

وينتظر أن يدخل المنتخب السعودي للسيدات في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب خوض هاتين المباراتين.

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