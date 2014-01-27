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كورونا.. البرازيل تسجل 61963 إصابة جديدة و7165 حالة بالمكسيك و559 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 61963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1214 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و933356 إصابة، ووفاة 218878.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 7165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1743 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى مليون و788905؛ فيما بلغ عدد الوفيات 152016.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 76.429؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1.378.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. البرازيل تسجل 61963 إصابة جديدة و7165 حالة بالمكسيك و559 بكوريا الجنوبية
سبق

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 61963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1214 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و933356 إصابة، ووفاة 218878.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 7165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1743 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى مليون و788905؛ فيما بلغ عدد الوفيات 152016.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 76.429؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1.378.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
08:28 AM

كورونا.. البرازيل تسجل 61963 إصابة جديدة و7165 حالة بالمكسيك و559 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 61963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1214 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و933356 إصابة، ووفاة 218878.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 7165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1743 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى مليون و788905؛ فيما بلغ عدد الوفيات 152016.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 76.429؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1.378.

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