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شاهد.. شارع ترابي لمجمع تعليمي بـ"سحيلي الطائف" يؤرّق أولياء الأمور

في الأمطار تزيد المعاناة.. وحاولوا التواصل مع الأمانة والتعليم دون استجابة

تذمرَ أعداد من أولياء أمور الطالبات اللاتي يدرسن بمجمع تعليمي مُنشأ حديثًا في حي السحيلي بالطائف، من وضع الشارع الرئيس لتلك المباني التعليمية؛ ومن بينها "الثانوية السادسة عشرة"؛ حيث لا زال غير مخدوم بالأسفلت، وظلَّ يُشكل عائقًا وضررًا لدى الطالبات وأولياء أمورهن، كذلك منسوبات ذلك المجمع التعليمي.

وأكد أولياء الأمور أن معاناتهم تزداد في أيام هطول الأمطار، ويبلغ الضرر مُنتهاه؛ فقد حاصرت مياه الأمطار المجمع وأغلقت بعض الأبواب، وساهمت في دخول الطالبات والمعلمات للمجمع بصعوبة، كما يجد أولياء الأمور وسائقو حافلات النقل المدرسي الكثيرَ من المعاناة في عملية إيصال الطالبات أو نقلهن من وإلى المجمع؛ بسبب ذلك الشارع الذي ظلَّ عائقًا ومُعضلة لم يجد أي معالجة من قِبل الجهات المختصة.

ويلحق الشارع في الأيام العادية الخالية من الأمطار، الكثير من الأضرار الصحية بسبب تطاير الأتربة والغبار وبكثافة؛ حيث تكاثُر المركبات وحافلات النقل المدرسي، كذلك الحال بالنسبة للمعلمات واللاتي اشتكين من دخول الغبار عليهن بداخل المجمع.

بعض من أولياء الأمور أكدوا لـ"سبق" أنهم كانوا قد ترددوا على "الأمانة والتعليم" منذُ عدة سنوات وحتى الآن يواصلون مطالبهم لمُعالجة الوضع القائم بسبب ذلك الشارع المُقابل للمجمع، ولم يجدوا أي تجاوب وتحرك، متمنين أن يكون الحل قريبًا.

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شاهد.. شارع ترابي لمجمع تعليمي بـ"سحيلي الطائف" يؤرّق أولياء الأمور
سبق

تذمرَ أعداد من أولياء أمور الطالبات اللاتي يدرسن بمجمع تعليمي مُنشأ حديثًا في حي السحيلي بالطائف، من وضع الشارع الرئيس لتلك المباني التعليمية؛ ومن بينها "الثانوية السادسة عشرة"؛ حيث لا زال غير مخدوم بالأسفلت، وظلَّ يُشكل عائقًا وضررًا لدى الطالبات وأولياء أمورهن، كذلك منسوبات ذلك المجمع التعليمي.

وأكد أولياء الأمور أن معاناتهم تزداد في أيام هطول الأمطار، ويبلغ الضرر مُنتهاه؛ فقد حاصرت مياه الأمطار المجمع وأغلقت بعض الأبواب، وساهمت في دخول الطالبات والمعلمات للمجمع بصعوبة، كما يجد أولياء الأمور وسائقو حافلات النقل المدرسي الكثيرَ من المعاناة في عملية إيصال الطالبات أو نقلهن من وإلى المجمع؛ بسبب ذلك الشارع الذي ظلَّ عائقًا ومُعضلة لم يجد أي معالجة من قِبل الجهات المختصة.

ويلحق الشارع في الأيام العادية الخالية من الأمطار، الكثير من الأضرار الصحية بسبب تطاير الأتربة والغبار وبكثافة؛ حيث تكاثُر المركبات وحافلات النقل المدرسي، كذلك الحال بالنسبة للمعلمات واللاتي اشتكين من دخول الغبار عليهن بداخل المجمع.

بعض من أولياء الأمور أكدوا لـ"سبق" أنهم كانوا قد ترددوا على "الأمانة والتعليم" منذُ عدة سنوات وحتى الآن يواصلون مطالبهم لمُعالجة الوضع القائم بسبب ذلك الشارع المُقابل للمجمع، ولم يجدوا أي تجاوب وتحرك، متمنين أن يكون الحل قريبًا.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
04:27 PM

شاهد.. شارع ترابي لمجمع تعليمي بـ"سحيلي الطائف" يؤرّق أولياء الأمور

في الأمطار تزيد المعاناة.. وحاولوا التواصل مع الأمانة والتعليم دون استجابة

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فهد العتيبي - الطائف
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تذمرَ أعداد من أولياء أمور الطالبات اللاتي يدرسن بمجمع تعليمي مُنشأ حديثًا في حي السحيلي بالطائف، من وضع الشارع الرئيس لتلك المباني التعليمية؛ ومن بينها "الثانوية السادسة عشرة"؛ حيث لا زال غير مخدوم بالأسفلت، وظلَّ يُشكل عائقًا وضررًا لدى الطالبات وأولياء أمورهن، كذلك منسوبات ذلك المجمع التعليمي.

وأكد أولياء الأمور أن معاناتهم تزداد في أيام هطول الأمطار، ويبلغ الضرر مُنتهاه؛ فقد حاصرت مياه الأمطار المجمع وأغلقت بعض الأبواب، وساهمت في دخول الطالبات والمعلمات للمجمع بصعوبة، كما يجد أولياء الأمور وسائقو حافلات النقل المدرسي الكثيرَ من المعاناة في عملية إيصال الطالبات أو نقلهن من وإلى المجمع؛ بسبب ذلك الشارع الذي ظلَّ عائقًا ومُعضلة لم يجد أي معالجة من قِبل الجهات المختصة.

ويلحق الشارع في الأيام العادية الخالية من الأمطار، الكثير من الأضرار الصحية بسبب تطاير الأتربة والغبار وبكثافة؛ حيث تكاثُر المركبات وحافلات النقل المدرسي، كذلك الحال بالنسبة للمعلمات واللاتي اشتكين من دخول الغبار عليهن بداخل المجمع.

بعض من أولياء الأمور أكدوا لـ"سبق" أنهم كانوا قد ترددوا على "الأمانة والتعليم" منذُ عدة سنوات وحتى الآن يواصلون مطالبهم لمُعالجة الوضع القائم بسبب ذلك الشارع المُقابل للمجمع، ولم يجدوا أي تجاوب وتحرك، متمنين أن يكون الحل قريبًا.

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