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مصر.. قرارات مشددة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

قررت الحكومة المصرية التشديد في إجراءاتها لمواجهة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في موجته الثانية بإعلانها فرض غرامات فورية وإغلاقات على المنشآت المخالفة والأفراد المخالفين لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

وحدد اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتخاذ عددٍ من الإجراءات المشددة للحد من انتشار الفيروس، والتي شملت فرض غرامات مالية على المخالفين من الأفراد والمنشآت المخالفة، وإلغاء الاحتفالات كافة ومنع التجمعات.

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مصر.. قرارات مشددة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا
سبق

قررت الحكومة المصرية التشديد في إجراءاتها لمواجهة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في موجته الثانية بإعلانها فرض غرامات فورية وإغلاقات على المنشآت المخالفة والأفراد المخالفين لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

وحدد اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتخاذ عددٍ من الإجراءات المشددة للحد من انتشار الفيروس، والتي شملت فرض غرامات مالية على المخالفين من الأفراد والمنشآت المخالفة، وإلغاء الاحتفالات كافة ومنع التجمعات.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
11:54 PM

مصر.. قرارات مشددة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قررت الحكومة المصرية التشديد في إجراءاتها لمواجهة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في موجته الثانية بإعلانها فرض غرامات فورية وإغلاقات على المنشآت المخالفة والأفراد المخالفين لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

وحدد اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتخاذ عددٍ من الإجراءات المشددة للحد من انتشار الفيروس، والتي شملت فرض غرامات مالية على المخالفين من الأفراد والمنشآت المخالفة، وإلغاء الاحتفالات كافة ومنع التجمعات.

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