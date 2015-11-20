التحالف: نفّذنا 15 عملية لاستهداف الحوثيين وخسائرُهم البشرية تجاوزت 70 إرهابيًّا

في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة وكشَف عن تدمير 11 آلية ومنظومة دفاع جوي

‬قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم: إنه نفّذ 15 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة، ودمر 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي، إضافة إلى خسائر بشرية تجاوزت 70 عنصرًا إرهابيًّا.

وأضاف التحالف: نفّذنا 19 عملية استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين والعمليات، استهدفت مركز قيادة وسيطرة، وموقعًا لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة ونقاط إمداد وتموين.