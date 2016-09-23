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"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات

رفعت أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

رفعت أخصائية أولى علاج طبيعي أميرة بنت سعود آل رشود؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والشعب السعودي كافة،بمناسبة الذكرى الـ 91 لليوم الوطني للمملكة.

وقالت "آل رشود": نحتفل جميعاً نحن أبناء هذه المملكة العظيمة باليوم الوطني؛ ليحكي قصة 91 عاماً من المجد والرخاء والازدهار والأمن والأمان.

وأضافت: لقد كانت المملكة العربية السعودية قبل تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيّب الله ثراه- مسرحاً للفتن، فهيّأ الله -سبحانه وتعالى- لها صقراً من صقور الجزيرة العربية، وهو الملك عبدالعزيز؛ الذي قام بتأسيسها على الكتاب والسنة ولمّ شعثها وجمع شتاتها، ثم تلاه من بعده أبناؤه البررة، فساروا على نهجه حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين ملك الوفاء والخير والنماء الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الكريم محمد بن سلمان، فواكبت هذه الدولة -ولله الحمد- الدول العملاقة، ونحن نتفيأ ظلالها وخيراتها ونهضتها العمرانية والاقتصادية.

وتابعت: حظيت المرأة السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، بعديدٍ من الإنجازات والقرارات، منها التعديلات الأخيرة في نظام السفر والأحوال المدنية، وأصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع، فقد منحتها رؤية 2030 ومُلهمها الأمير محمد بن سلمان أمير الشباب وفارس التغيير، فرصة كبيرة للمشاركة في شتى القطاعات، ومكّنتها من إثبات قيمتها لتتماشى مع تطلعات المجتمع السعودي والعربي والعالمي.

واختتمت آل رشود؛ بالقول: علينا أن نحكي لأبنائنا عن ملوكنا وماذا قدّموا لأبناء وطنهم، عن هذه النهضة وتلك الإنجازات التي أضحت حديث العالم، علينا أن نرفع رؤوسنا جميعاً فخراً بالوطن الغالي وما فعله من أجل شعبه العظيم، عاش الوطن حراً ومعطاءً، وحفظ ملك البلاد والأرض المُباركة، وكل عام والسعودية بأمن واستقرار وأمان، كل عام والسعودية تعانق السماء مجداً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات
سبق

رفعت أخصائية أولى علاج طبيعي أميرة بنت سعود آل رشود؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والشعب السعودي كافة،بمناسبة الذكرى الـ 91 لليوم الوطني للمملكة.

وقالت "آل رشود": نحتفل جميعاً نحن أبناء هذه المملكة العظيمة باليوم الوطني؛ ليحكي قصة 91 عاماً من المجد والرخاء والازدهار والأمن والأمان.

وأضافت: لقد كانت المملكة العربية السعودية قبل تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيّب الله ثراه- مسرحاً للفتن، فهيّأ الله -سبحانه وتعالى- لها صقراً من صقور الجزيرة العربية، وهو الملك عبدالعزيز؛ الذي قام بتأسيسها على الكتاب والسنة ولمّ شعثها وجمع شتاتها، ثم تلاه من بعده أبناؤه البررة، فساروا على نهجه حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين ملك الوفاء والخير والنماء الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الكريم محمد بن سلمان، فواكبت هذه الدولة -ولله الحمد- الدول العملاقة، ونحن نتفيأ ظلالها وخيراتها ونهضتها العمرانية والاقتصادية.

وتابعت: حظيت المرأة السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، بعديدٍ من الإنجازات والقرارات، منها التعديلات الأخيرة في نظام السفر والأحوال المدنية، وأصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع، فقد منحتها رؤية 2030 ومُلهمها الأمير محمد بن سلمان أمير الشباب وفارس التغيير، فرصة كبيرة للمشاركة في شتى القطاعات، ومكّنتها من إثبات قيمتها لتتماشى مع تطلعات المجتمع السعودي والعربي والعالمي.

واختتمت آل رشود؛ بالقول: علينا أن نحكي لأبنائنا عن ملوكنا وماذا قدّموا لأبناء وطنهم، عن هذه النهضة وتلك الإنجازات التي أضحت حديث العالم، علينا أن نرفع رؤوسنا جميعاً فخراً بالوطن الغالي وما فعله من أجل شعبه العظيم، عاش الوطن حراً ومعطاءً، وحفظ ملك البلاد والأرض المُباركة، وكل عام والسعودية بأمن واستقرار وأمان، كل عام والسعودية تعانق السماء مجداً.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
10:20 AM

"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات

رفعت أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفعت أخصائية أولى علاج طبيعي أميرة بنت سعود آل رشود؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والشعب السعودي كافة،بمناسبة الذكرى الـ 91 لليوم الوطني للمملكة.

وقالت "آل رشود": نحتفل جميعاً نحن أبناء هذه المملكة العظيمة باليوم الوطني؛ ليحكي قصة 91 عاماً من المجد والرخاء والازدهار والأمن والأمان.

وأضافت: لقد كانت المملكة العربية السعودية قبل تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيّب الله ثراه- مسرحاً للفتن، فهيّأ الله -سبحانه وتعالى- لها صقراً من صقور الجزيرة العربية، وهو الملك عبدالعزيز؛ الذي قام بتأسيسها على الكتاب والسنة ولمّ شعثها وجمع شتاتها، ثم تلاه من بعده أبناؤه البررة، فساروا على نهجه حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين ملك الوفاء والخير والنماء الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الكريم محمد بن سلمان، فواكبت هذه الدولة -ولله الحمد- الدول العملاقة، ونحن نتفيأ ظلالها وخيراتها ونهضتها العمرانية والاقتصادية.

وتابعت: حظيت المرأة السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، بعديدٍ من الإنجازات والقرارات، منها التعديلات الأخيرة في نظام السفر والأحوال المدنية، وأصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع، فقد منحتها رؤية 2030 ومُلهمها الأمير محمد بن سلمان أمير الشباب وفارس التغيير، فرصة كبيرة للمشاركة في شتى القطاعات، ومكّنتها من إثبات قيمتها لتتماشى مع تطلعات المجتمع السعودي والعربي والعالمي.

واختتمت آل رشود؛ بالقول: علينا أن نحكي لأبنائنا عن ملوكنا وماذا قدّموا لأبناء وطنهم، عن هذه النهضة وتلك الإنجازات التي أضحت حديث العالم، علينا أن نرفع رؤوسنا جميعاً فخراً بالوطن الغالي وما فعله من أجل شعبه العظيم، عاش الوطن حراً ومعطاءً، وحفظ ملك البلاد والأرض المُباركة، وكل عام والسعودية بأمن واستقرار وأمان، كل عام والسعودية تعانق السماء مجداً.

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