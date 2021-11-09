النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمطار تتواصل على الطائف.. والبرد يزيد لانخفاض درجات الحرارة

انتعاش حركة بيع الملابس الشتوية

(تصوير: ماجد عسيري): تواصلت الأمطار في هطولها على الطائف اليوم وسط بهجة من الأهالي، فيما اكتفى مَن هم خارج الطائف بمتابعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي وثقت تلك الحالة، وتناقلوا الكثير من الصور التي نقلت واقع تلك الأجواء.

ودفعت الأمطار الكثير من الأهالي للخروج والاستمتاع بتلك الأجواء، كما أنعشت السوق من حيث عملية الشراء للملابس الشتوية بمختلف أنواعها بسبب انخفاض درجات الحرارة، والشعور بالبرد القارس، وخصوصًا فترة الليل، كذلك البطانيات، والأقمشة الصوفية، التي ستسهم في عودة وانتعاش الحركة الاقتصادية لدى محال خياطة وبيع الثياب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأمطار تتواصل على الطائف.. والبرد يزيد لانخفاض درجات الحرارة
سبق

(تصوير: ماجد عسيري): تواصلت الأمطار في هطولها على الطائف اليوم وسط بهجة من الأهالي، فيما اكتفى مَن هم خارج الطائف بمتابعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي وثقت تلك الحالة، وتناقلوا الكثير من الصور التي نقلت واقع تلك الأجواء.

ودفعت الأمطار الكثير من الأهالي للخروج والاستمتاع بتلك الأجواء، كما أنعشت السوق من حيث عملية الشراء للملابس الشتوية بمختلف أنواعها بسبب انخفاض درجات الحرارة، والشعور بالبرد القارس، وخصوصًا فترة الليل، كذلك البطانيات، والأقمشة الصوفية، التي ستسهم في عودة وانتعاش الحركة الاقتصادية لدى محال خياطة وبيع الثياب.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
09:52 PM

الأمطار تتواصل على الطائف.. والبرد يزيد لانخفاض درجات الحرارة

انتعاش حركة بيع الملابس الشتوية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
1,902

(تصوير: ماجد عسيري): تواصلت الأمطار في هطولها على الطائف اليوم وسط بهجة من الأهالي، فيما اكتفى مَن هم خارج الطائف بمتابعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي وثقت تلك الحالة، وتناقلوا الكثير من الصور التي نقلت واقع تلك الأجواء.

ودفعت الأمطار الكثير من الأهالي للخروج والاستمتاع بتلك الأجواء، كما أنعشت السوق من حيث عملية الشراء للملابس الشتوية بمختلف أنواعها بسبب انخفاض درجات الحرارة، والشعور بالبرد القارس، وخصوصًا فترة الليل، كذلك البطانيات، والأقمشة الصوفية، التي ستسهم في عودة وانتعاش الحركة الاقتصادية لدى محال خياطة وبيع الثياب.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,188

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة