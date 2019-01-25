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الإمارات تُقصي أستراليا وتتأهل لملاقاة قطر في نصف نهائي آسيا

تأهل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم لدور نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تغلبه على منتخب أستراليا بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هزاع بن زايد.

انتهى الشوط الأول سلبيا بين المنتخبين، تقاسم خلاله كلا المنتخبين أفضلية الشوط من ناحية الاستحواذ وتعدد الفرص. وفي الشوط الثاني، وتحديداً عند الدقيقة 67 ، تمكن علي مبخوت من إحراز هدف الإمارات بعد استغلاله لخطأ دفاعي تمكن من الاستحواذ على الكرة، متجاوزا حارس المرمى ليسكن الكرة في الشباك الأسترالية.

وسيلتقي منتخب الإمارات بمنتخب قطر مساء الثلاثاء المقبل في مباراة نصف النهائي على ملعب محمد بن زايد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الإمارات تُقصي أستراليا وتتأهل لملاقاة قطر في نصف نهائي آسيا
سبق

تأهل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم لدور نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تغلبه على منتخب أستراليا بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هزاع بن زايد.

انتهى الشوط الأول سلبيا بين المنتخبين، تقاسم خلاله كلا المنتخبين أفضلية الشوط من ناحية الاستحواذ وتعدد الفرص. وفي الشوط الثاني، وتحديداً عند الدقيقة 67 ، تمكن علي مبخوت من إحراز هدف الإمارات بعد استغلاله لخطأ دفاعي تمكن من الاستحواذ على الكرة، متجاوزا حارس المرمى ليسكن الكرة في الشباك الأسترالية.

وسيلتقي منتخب الإمارات بمنتخب قطر مساء الثلاثاء المقبل في مباراة نصف النهائي على ملعب محمد بن زايد.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
09:30 PM

الإمارات تُقصي أستراليا وتتأهل لملاقاة قطر في نصف نهائي آسيا

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
5
1,349

تأهل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم لدور نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تغلبه على منتخب أستراليا بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هزاع بن زايد.

انتهى الشوط الأول سلبيا بين المنتخبين، تقاسم خلاله كلا المنتخبين أفضلية الشوط من ناحية الاستحواذ وتعدد الفرص. وفي الشوط الثاني، وتحديداً عند الدقيقة 67 ، تمكن علي مبخوت من إحراز هدف الإمارات بعد استغلاله لخطأ دفاعي تمكن من الاستحواذ على الكرة، متجاوزا حارس المرمى ليسكن الكرة في الشباك الأسترالية.

وسيلتقي منتخب الإمارات بمنتخب قطر مساء الثلاثاء المقبل في مباراة نصف النهائي على ملعب محمد بن زايد.

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