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"وقار" عن "كورونا": حافظوا على سلامة كبار السن ولا تنقلوا لهم الأخبار السيئة

لحمايتهم من الخوف والقلق.. وطالبت بالتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية

دعت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" إلى ضرورة حماية كبار السن من جائحة "كورونا"، لاسيما الذين لديهم أمراض مزمنة ولا يتمتعون بمناعة قوية.

وأكدت الجمعية على أهمية مراعاة السلامة الصحية عند زيارتهم، وعدم نقل الأخبار السيئة عن المرض لهم، حمايةً لهم من حالات الهلع والخوف والقلق، وتذكيرهم بأهمية المحاذير الصحية التي تقدمها الحكومة ووزارة الصحة للتعامل معه.

وقالت "وقار" في نشرة توعوية: "حماية كبار السن تكمن بداية من الأبناء والأحفاد، لأن معظم كبار السن لا يخرجون بكثرة من منازلهم، ومن السهل نقل العدوى ممن يزورنهم من أبنائهم وأصدقائهم وجيرانهم، لذلك ينبغي الحذر من التجمعات الكبيرة، واتخاذ كل الأساليب الوقائية لحماية النفس وحمايتهم من انتشار الأمراض والفيروسات".

وأضافت: "حتى عند زيارة كبار السن، يتوجب اتباع السلامة الصحية والنظافة كالتعقيم والابتعاد عن التقبيل أو العناق وخلع الحذاء على باب المنزل والجلوس بعيدا عنهم، وارتداء الكمامات".

وتابعت، كبار السن هم الأم والأب والجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة، وكل من "نتعكّز عليهم في حياتنا"، وبحاجة دائمًا للحماية من العادات والسلوكيات الخاطئة في التعامل.

ونوّهت "الجمعية" بأن نقل الأخبار السيئة المنتشرة عن المرض يسبّب الخوف الشديد والقلق والهلع لهم. مؤكدةً على ضرورة نقل الأخبار المفرحة لهم كحالات الشفاء والتعافي لتحقيق الاستقرار والهدوء، وتذكيرهم بأهمية الالتزام بكل المحاذير التي طرحتها الحكومة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وختمت بقولها: المجتمع السعودي مسؤول مسؤولية اجتماعية كاملة في الحفاظ على أسرته ومجتمعه، وهذا الموقف الصعب ما هو إلا امتحان وخوض حرب شرسة لمواجهة هذا المرض، وأهمّها باتباع إجراءات السلامة الصحية كالتعقيم المستمر، والابتعاد عن الآخرين قدر الإمكان حتى لا يتفشى المرض والأهم الابتعاد عن نشر الإشاعات وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وقار" عن "كورونا": حافظوا على سلامة كبار السن ولا تنقلوا لهم الأخبار السيئة
سبق

دعت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" إلى ضرورة حماية كبار السن من جائحة "كورونا"، لاسيما الذين لديهم أمراض مزمنة ولا يتمتعون بمناعة قوية.

وأكدت الجمعية على أهمية مراعاة السلامة الصحية عند زيارتهم، وعدم نقل الأخبار السيئة عن المرض لهم، حمايةً لهم من حالات الهلع والخوف والقلق، وتذكيرهم بأهمية المحاذير الصحية التي تقدمها الحكومة ووزارة الصحة للتعامل معه.

وقالت "وقار" في نشرة توعوية: "حماية كبار السن تكمن بداية من الأبناء والأحفاد، لأن معظم كبار السن لا يخرجون بكثرة من منازلهم، ومن السهل نقل العدوى ممن يزورنهم من أبنائهم وأصدقائهم وجيرانهم، لذلك ينبغي الحذر من التجمعات الكبيرة، واتخاذ كل الأساليب الوقائية لحماية النفس وحمايتهم من انتشار الأمراض والفيروسات".

وأضافت: "حتى عند زيارة كبار السن، يتوجب اتباع السلامة الصحية والنظافة كالتعقيم والابتعاد عن التقبيل أو العناق وخلع الحذاء على باب المنزل والجلوس بعيدا عنهم، وارتداء الكمامات".

وتابعت، كبار السن هم الأم والأب والجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة، وكل من "نتعكّز عليهم في حياتنا"، وبحاجة دائمًا للحماية من العادات والسلوكيات الخاطئة في التعامل.

ونوّهت "الجمعية" بأن نقل الأخبار السيئة المنتشرة عن المرض يسبّب الخوف الشديد والقلق والهلع لهم. مؤكدةً على ضرورة نقل الأخبار المفرحة لهم كحالات الشفاء والتعافي لتحقيق الاستقرار والهدوء، وتذكيرهم بأهمية الالتزام بكل المحاذير التي طرحتها الحكومة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وختمت بقولها: المجتمع السعودي مسؤول مسؤولية اجتماعية كاملة في الحفاظ على أسرته ومجتمعه، وهذا الموقف الصعب ما هو إلا امتحان وخوض حرب شرسة لمواجهة هذا المرض، وأهمّها باتباع إجراءات السلامة الصحية كالتعقيم المستمر، والابتعاد عن الآخرين قدر الإمكان حتى لا يتفشى المرض والأهم الابتعاد عن نشر الإشاعات وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
02:24 PM

"وقار" عن "كورونا": حافظوا على سلامة كبار السن ولا تنقلوا لهم الأخبار السيئة

لحمايتهم من الخوف والقلق.. وطالبت بالتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية

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عمر السبيعي - الرياض
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دعت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" إلى ضرورة حماية كبار السن من جائحة "كورونا"، لاسيما الذين لديهم أمراض مزمنة ولا يتمتعون بمناعة قوية.

وأكدت الجمعية على أهمية مراعاة السلامة الصحية عند زيارتهم، وعدم نقل الأخبار السيئة عن المرض لهم، حمايةً لهم من حالات الهلع والخوف والقلق، وتذكيرهم بأهمية المحاذير الصحية التي تقدمها الحكومة ووزارة الصحة للتعامل معه.

وقالت "وقار" في نشرة توعوية: "حماية كبار السن تكمن بداية من الأبناء والأحفاد، لأن معظم كبار السن لا يخرجون بكثرة من منازلهم، ومن السهل نقل العدوى ممن يزورنهم من أبنائهم وأصدقائهم وجيرانهم، لذلك ينبغي الحذر من التجمعات الكبيرة، واتخاذ كل الأساليب الوقائية لحماية النفس وحمايتهم من انتشار الأمراض والفيروسات".

وأضافت: "حتى عند زيارة كبار السن، يتوجب اتباع السلامة الصحية والنظافة كالتعقيم والابتعاد عن التقبيل أو العناق وخلع الحذاء على باب المنزل والجلوس بعيدا عنهم، وارتداء الكمامات".

وتابعت، كبار السن هم الأم والأب والجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة، وكل من "نتعكّز عليهم في حياتنا"، وبحاجة دائمًا للحماية من العادات والسلوكيات الخاطئة في التعامل.

ونوّهت "الجمعية" بأن نقل الأخبار السيئة المنتشرة عن المرض يسبّب الخوف الشديد والقلق والهلع لهم. مؤكدةً على ضرورة نقل الأخبار المفرحة لهم كحالات الشفاء والتعافي لتحقيق الاستقرار والهدوء، وتذكيرهم بأهمية الالتزام بكل المحاذير التي طرحتها الحكومة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وختمت بقولها: المجتمع السعودي مسؤول مسؤولية اجتماعية كاملة في الحفاظ على أسرته ومجتمعه، وهذا الموقف الصعب ما هو إلا امتحان وخوض حرب شرسة لمواجهة هذا المرض، وأهمّها باتباع إجراءات السلامة الصحية كالتعقيم المستمر، والابتعاد عن الآخرين قدر الإمكان حتى لا يتفشى المرض والأهم الابتعاد عن نشر الإشاعات وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

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