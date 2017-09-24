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للملك وولي العهد.. "ذا قروف الرياض" يهدي المملكة أكبر مجسم فني في العالم

بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.. والعمل ينتمي إلى المدرسة المفاهمية التشكيلية

تميّز مشروع "ذا قروف" الترفيهي، باحتفاله في اليوم الوطني السعودي ٩١ من خلال مشاركته، بأضخم مجسم معدني في العالم للملك سلمان، وسمو ولي العهد، مكوّن من تسع طبقات من المعدن.

وينتمي هذا العمل إلى المدرسة المفاهمية التشكيلية، واستغرق تنفيذه ما يقارب ٣ أشهر، على يد أحد أمهر الفنانين.

وكانت هناك مشاركة مميزة وفريدة من نوعها في توزيع أكثر من ألف بالون وحلوى وأعلام لزوّار شارع التحلية على مدى ٣ أيام متواصلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للملك وولي العهد.. "ذا قروف الرياض" يهدي المملكة أكبر مجسم فني في العالم
سبق

تميّز مشروع "ذا قروف" الترفيهي، باحتفاله في اليوم الوطني السعودي ٩١ من خلال مشاركته، بأضخم مجسم معدني في العالم للملك سلمان، وسمو ولي العهد، مكوّن من تسع طبقات من المعدن.

وينتمي هذا العمل إلى المدرسة المفاهمية التشكيلية، واستغرق تنفيذه ما يقارب ٣ أشهر، على يد أحد أمهر الفنانين.

وكانت هناك مشاركة مميزة وفريدة من نوعها في توزيع أكثر من ألف بالون وحلوى وأعلام لزوّار شارع التحلية على مدى ٣ أيام متواصلة.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
01:15 PM

للملك وولي العهد.. "ذا قروف الرياض" يهدي المملكة أكبر مجسم فني في العالم

بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.. والعمل ينتمي إلى المدرسة المفاهمية التشكيلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,922

تميّز مشروع "ذا قروف" الترفيهي، باحتفاله في اليوم الوطني السعودي ٩١ من خلال مشاركته، بأضخم مجسم معدني في العالم للملك سلمان، وسمو ولي العهد، مكوّن من تسع طبقات من المعدن.

وينتمي هذا العمل إلى المدرسة المفاهمية التشكيلية، واستغرق تنفيذه ما يقارب ٣ أشهر، على يد أحد أمهر الفنانين.

وكانت هناك مشاركة مميزة وفريدة من نوعها في توزيع أكثر من ألف بالون وحلوى وأعلام لزوّار شارع التحلية على مدى ٣ أيام متواصلة.

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