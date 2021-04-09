تسبب انقلاب شاحنة ناتج عن حادث مروري وقع على طريق بيدة بمحافظة القرى بمنطقة الباحة، في مصرع حالة، وإصابة أخرى بإصابات متوسطة.
وباشرت الفرق المرورية والإسعافية الموقع، وتم نقل الحالة المصابة إلى مستشفى القرى.
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انقلاب شاحنة يتسبب في وفاة وإصابة بـ"قَرى" الباحة
الفرق المرورية والإسعافية باشرت الموقع
تسبب انقلاب شاحنة ناتج عن حادث مروري وقع على طريق بيدة بمحافظة القرى بمنطقة الباحة، في مصرع حالة، وإصابة أخرى بإصابات متوسطة.
وباشرت الفرق المرورية والإسعافية الموقع، وتم نقل الحالة المصابة إلى مستشفى القرى.
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انقلاب شاحنة يتسبب في وفاة وإصابة بـ"قَرى" الباحةعبدالعزيز الشهري سبق 2021-04-09
تسبب انقلاب شاحنة ناتج عن حادث مروري وقع على طريق بيدة بمحافظة القرى بمنطقة الباحة، في مصرع حالة، وإصابة أخرى بإصابات متوسطة.
09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
02:05 AM
انقلاب شاحنة يتسبب في وفاة وإصابة بـ"قَرى" الباحة
الفرق المرورية والإسعافية باشرت الموقع
تسبب انقلاب شاحنة ناتج عن حادث مروري وقع على طريق بيدة بمحافظة القرى بمنطقة الباحة، في مصرع حالة، وإصابة أخرى بإصابات متوسطة.
وباشرت الفرق المرورية والإسعافية الموقع، وتم نقل الحالة المصابة إلى مستشفى القرى.
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