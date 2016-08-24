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إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال

مقابل 27.37 مليار ريال في يونيو 2020.. والأسعار واصلت تعافيها اليوم

قفزت إيرادات صادرات النفط السعودية خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 123 في المائة؛ لتبلغ 61.1 مليار ريال مقابل 27.37 مليار ريال في يونيو 2020.

جاء ذلك بالتزامن مع انخفاض الأسعار خلال يونيو 2020 التي تزامنت مع تفشي جائحة كورونا، فيما تعافت الأسعار بشكل كبير خلال الشهر نفسه من العام الجاري.

واليوم واصلت أسعار النفط تعافيها خلال تعاملات الثلاثاء من أطول سلسلة خسائر يومية في 3 سنوات، وتجاوز خام "برنت" حاجز 69 دولاراً، بعد منح الولايات المتحدة الموافقة الكاملة على تقديم الجرعة المعزّزة من لقاح "فايزر" لفيروس "كورونا".

ويعلق مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة آمالاً على أن تسهم تلك الخطوة في إقناع مزيدٍ من الأشخاص بأن اللقاح آمن وفعال؛ ما قد يسهم في خفض تفشي الفيروس واستقرار الاقتصاد.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.6%، إلى 69.13 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر 0.5% عند 65.95 دولار للبرميل.

ويعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال
سبق

قفزت إيرادات صادرات النفط السعودية خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 123 في المائة؛ لتبلغ 61.1 مليار ريال مقابل 27.37 مليار ريال في يونيو 2020.

جاء ذلك بالتزامن مع انخفاض الأسعار خلال يونيو 2020 التي تزامنت مع تفشي جائحة كورونا، فيما تعافت الأسعار بشكل كبير خلال الشهر نفسه من العام الجاري.

واليوم واصلت أسعار النفط تعافيها خلال تعاملات الثلاثاء من أطول سلسلة خسائر يومية في 3 سنوات، وتجاوز خام "برنت" حاجز 69 دولاراً، بعد منح الولايات المتحدة الموافقة الكاملة على تقديم الجرعة المعزّزة من لقاح "فايزر" لفيروس "كورونا".

ويعلق مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة آمالاً على أن تسهم تلك الخطوة في إقناع مزيدٍ من الأشخاص بأن اللقاح آمن وفعال؛ ما قد يسهم في خفض تفشي الفيروس واستقرار الاقتصاد.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.6%، إلى 69.13 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر 0.5% عند 65.95 دولار للبرميل.

ويعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
10:02 AM

إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال

مقابل 27.37 مليار ريال في يونيو 2020.. والأسعار واصلت تعافيها اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قفزت إيرادات صادرات النفط السعودية خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 123 في المائة؛ لتبلغ 61.1 مليار ريال مقابل 27.37 مليار ريال في يونيو 2020.

جاء ذلك بالتزامن مع انخفاض الأسعار خلال يونيو 2020 التي تزامنت مع تفشي جائحة كورونا، فيما تعافت الأسعار بشكل كبير خلال الشهر نفسه من العام الجاري.

واليوم واصلت أسعار النفط تعافيها خلال تعاملات الثلاثاء من أطول سلسلة خسائر يومية في 3 سنوات، وتجاوز خام "برنت" حاجز 69 دولاراً، بعد منح الولايات المتحدة الموافقة الكاملة على تقديم الجرعة المعزّزة من لقاح "فايزر" لفيروس "كورونا".

ويعلق مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة آمالاً على أن تسهم تلك الخطوة في إقناع مزيدٍ من الأشخاص بأن اللقاح آمن وفعال؛ ما قد يسهم في خفض تفشي الفيروس واستقرار الاقتصاد.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.6%، إلى 69.13 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر 0.5% عند 65.95 دولار للبرميل.

ويعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

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