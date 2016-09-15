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العثور على "مفقود الطائف المسن".. وجده أحد معارفه تائهاً ودله للمنزل

خرج مبكراً لصلاة الجمعة ثم اختفى فأبلغ نجله الأمن وشكرلـ"سبق" تفاعلها

تفاعل الكثير من أهالي الطائف مع ما نشرته "سبق" بعنوان: "اختفاء مسن خرج مبكراً لصلاة الجمعة بالطائف.. وابنه يناشد البحث عنه"، والمتضمن مناشدة المواطن محمد بن سعد بن حامد الثبيتي، مساعدته في البحث عن والده كبير السن الذي خرج من منزله بحي العقيق بالطائف قبل آذان صلاة الجمعة رغبة في الحضور المبكر لأداء الصلاة في الصفوف الأولى مع الجماعة.

وبعد حوالي ساعة من نشر الخبر تلقى ابن "الثبيتي" اتصالاً من ذويه يزفون له البشائر بالعثور على والده من قبل أحد معارفه والذي وجده تائهًا وأرشده عن موقع المنزل وهو في حالة جيدة.


وقدم المواطن محمد الثبيتي جزيل شكره لصحيفة "سبق" والجهات الأمنية ولكل من ساهم معهم في البحث عن والده.

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العثور على "مفقود الطائف المسن".. وجده أحد معارفه تائهاً ودله للمنزل
سبق

تفاعل الكثير من أهالي الطائف مع ما نشرته "سبق" بعنوان: "اختفاء مسن خرج مبكراً لصلاة الجمعة بالطائف.. وابنه يناشد البحث عنه"، والمتضمن مناشدة المواطن محمد بن سعد بن حامد الثبيتي، مساعدته في البحث عن والده كبير السن الذي خرج من منزله بحي العقيق بالطائف قبل آذان صلاة الجمعة رغبة في الحضور المبكر لأداء الصلاة في الصفوف الأولى مع الجماعة.

وبعد حوالي ساعة من نشر الخبر تلقى ابن "الثبيتي" اتصالاً من ذويه يزفون له البشائر بالعثور على والده من قبل أحد معارفه والذي وجده تائهًا وأرشده عن موقع المنزل وهو في حالة جيدة.


وقدم المواطن محمد الثبيتي جزيل شكره لصحيفة "سبق" والجهات الأمنية ولكل من ساهم معهم في البحث عن والده.

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
06:46 PM

العثور على "مفقود الطائف المسن".. وجده أحد معارفه تائهاً ودله للمنزل

خرج مبكراً لصلاة الجمعة ثم اختفى فأبلغ نجله الأمن وشكرلـ"سبق" تفاعلها

A A A
متعب البقمي - الطائف
19
18,705

تفاعل الكثير من أهالي الطائف مع ما نشرته "سبق" بعنوان: "اختفاء مسن خرج مبكراً لصلاة الجمعة بالطائف.. وابنه يناشد البحث عنه"، والمتضمن مناشدة المواطن محمد بن سعد بن حامد الثبيتي، مساعدته في البحث عن والده كبير السن الذي خرج من منزله بحي العقيق بالطائف قبل آذان صلاة الجمعة رغبة في الحضور المبكر لأداء الصلاة في الصفوف الأولى مع الجماعة.

وبعد حوالي ساعة من نشر الخبر تلقى ابن "الثبيتي" اتصالاً من ذويه يزفون له البشائر بالعثور على والده من قبل أحد معارفه والذي وجده تائهًا وأرشده عن موقع المنزل وهو في حالة جيدة.


وقدم المواطن محمد الثبيتي جزيل شكره لصحيفة "سبق" والجهات الأمنية ولكل من ساهم معهم في البحث عن والده.

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