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التوقعات المطرية قائمة.. المسند: هنا تتشكّل وتمتد

قال: الرياح شمالية شرقية نشطة قد تثير بعض الغبار

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" عبدالله المسند؛ إن التوقعات المطرية ما زالت قائمة، مبيناً أن اليوم الأربعاء متوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، وكذلك أجزاء من منطقة #مكة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون الرياح شمالية شرقية نشطة، قد تثير بعض الغبار في الشمال الشرقي وفي شمال الوسط.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال المملكة ووسطها.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التوقعات المطرية قائمة.. المسند: هنا تتشكّل وتمتد
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" عبدالله المسند؛ إن التوقعات المطرية ما زالت قائمة، مبيناً أن اليوم الأربعاء متوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، وكذلك أجزاء من منطقة #مكة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون الرياح شمالية شرقية نشطة، قد تثير بعض الغبار في الشمال الشرقي وفي شمال الوسط.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال المملكة ووسطها.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
10:50 AM

التوقعات المطرية قائمة.. المسند: هنا تتشكّل وتمتد

قال: الرياح شمالية شرقية نشطة قد تثير بعض الغبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,011

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" عبدالله المسند؛ إن التوقعات المطرية ما زالت قائمة، مبيناً أن اليوم الأربعاء متوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، وكذلك أجزاء من منطقة #مكة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون الرياح شمالية شرقية نشطة، قد تثير بعض الغبار في الشمال الشرقي وفي شمال الوسط.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال المملكة ووسطها.

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