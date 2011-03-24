النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة جدة": أزلنا "شجرة الشيطان" سابقاً وجارٍ المعالجة

نقلاً عن بلدية الليث وفي الإجراء تنسيق مع فرع "البيئة والزراعة" بالمحافظة

قالت أمانة محافظة جدة، نقلاً عن بلدية الليث: إن "شجرة الشيطان" التي فرضت سيطرتها على المخطط الجنوبي بمحافظة الليث؛ تمت إزالتها سابقاً بمعدات البلدية ولكنها تعود تنمو بسرعة، وجارٍ معالجتها بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالليث.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" قبل نحو ثلاثة أسابيع تحت عنوان: "شجرة الشيطان تسيطر على مخطط الليث الجنوبي"؛ حيث وثقت "سبق" حينها بالصور، انتشار الشجر المعروف بـ"السلم الأمريكي" أو كما يسميه البعض بـ"شجرة الشيطان" في أنحاء المخطط الجنوبي بالليث، في منظر مؤسف تعدى مراحل التشوه البصري، والذي يعتبر في أولويات الأمانات على مستوى المناطق والمحافظات، غير أن الجهات المختصة وعلى رأسها بلدية الليث لم تكترث لهذا الجانب، حيث مشهد الشجر هو المهيمن على الموقع، وسط مطالبات من السكان بالتحرك بشكل عاجل للقضاء على تلك الأشجار.

وقالت أمانة جدة على لسان متحدثها محمد البقمي في ردها: إشارة إلى ما نشر بصحيفة "سبق" تحت عنوان: شجرة الشيطان تسيطر على مخطط الليث الجنوبي، عليه نفيدكم بحسب إفادة الجهة المعنية بأن هذه الشجرة سبَقَ وأن تمت إزالتها بمعدات البلدية، وتعود تنمو سريعاً، وجارٍ معالجتها بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالليث.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة جدة": أزلنا "شجرة الشيطان" سابقاً وجارٍ المعالجة
سبق

قالت أمانة محافظة جدة، نقلاً عن بلدية الليث: إن "شجرة الشيطان" التي فرضت سيطرتها على المخطط الجنوبي بمحافظة الليث؛ تمت إزالتها سابقاً بمعدات البلدية ولكنها تعود تنمو بسرعة، وجارٍ معالجتها بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالليث.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" قبل نحو ثلاثة أسابيع تحت عنوان: "شجرة الشيطان تسيطر على مخطط الليث الجنوبي"؛ حيث وثقت "سبق" حينها بالصور، انتشار الشجر المعروف بـ"السلم الأمريكي" أو كما يسميه البعض بـ"شجرة الشيطان" في أنحاء المخطط الجنوبي بالليث، في منظر مؤسف تعدى مراحل التشوه البصري، والذي يعتبر في أولويات الأمانات على مستوى المناطق والمحافظات، غير أن الجهات المختصة وعلى رأسها بلدية الليث لم تكترث لهذا الجانب، حيث مشهد الشجر هو المهيمن على الموقع، وسط مطالبات من السكان بالتحرك بشكل عاجل للقضاء على تلك الأشجار.

وقالت أمانة جدة على لسان متحدثها محمد البقمي في ردها: إشارة إلى ما نشر بصحيفة "سبق" تحت عنوان: شجرة الشيطان تسيطر على مخطط الليث الجنوبي، عليه نفيدكم بحسب إفادة الجهة المعنية بأن هذه الشجرة سبَقَ وأن تمت إزالتها بمعدات البلدية، وتعود تنمو سريعاً، وجارٍ معالجتها بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالليث.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
02:29 PM

تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة جدة": أزلنا "شجرة الشيطان" سابقاً وجارٍ المعالجة

نقلاً عن بلدية الليث وفي الإجراء تنسيق مع فرع "البيئة والزراعة" بالمحافظة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
9,062

قالت أمانة محافظة جدة، نقلاً عن بلدية الليث: إن "شجرة الشيطان" التي فرضت سيطرتها على المخطط الجنوبي بمحافظة الليث؛ تمت إزالتها سابقاً بمعدات البلدية ولكنها تعود تنمو بسرعة، وجارٍ معالجتها بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالليث.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" قبل نحو ثلاثة أسابيع تحت عنوان: "شجرة الشيطان تسيطر على مخطط الليث الجنوبي"؛ حيث وثقت "سبق" حينها بالصور، انتشار الشجر المعروف بـ"السلم الأمريكي" أو كما يسميه البعض بـ"شجرة الشيطان" في أنحاء المخطط الجنوبي بالليث، في منظر مؤسف تعدى مراحل التشوه البصري، والذي يعتبر في أولويات الأمانات على مستوى المناطق والمحافظات، غير أن الجهات المختصة وعلى رأسها بلدية الليث لم تكترث لهذا الجانب، حيث مشهد الشجر هو المهيمن على الموقع، وسط مطالبات من السكان بالتحرك بشكل عاجل للقضاء على تلك الأشجار.

وقالت أمانة جدة على لسان متحدثها محمد البقمي في ردها: إشارة إلى ما نشر بصحيفة "سبق" تحت عنوان: شجرة الشيطان تسيطر على مخطط الليث الجنوبي، عليه نفيدكم بحسب إفادة الجهة المعنية بأن هذه الشجرة سبَقَ وأن تمت إزالتها بمعدات البلدية، وتعود تنمو سريعاً، وجارٍ معالجتها بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالليث.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,437
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,521
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,470
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة