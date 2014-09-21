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"الشرقية" تسعى لتشكيل أكبر عَلَم من منتج غذائي على أيدي طهاة سعوديين

بمناسبة اليوم الوطني الـ91 لتحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة "غينيس"

تسعى المنطقة الشرقية لتحقيق رقم قياسي جديد في "غينيس للأرقام القياسية"، وذلك عبر تشكيل أكبر عَلَم يتم تشكيله من منتج غذائي محلي، على أيدي طهاة ومتطوعين سعوديين، وبمنتجات محلية؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

وترعى هيئة تطوير المنطقة الشرقية تنفيذ العمل الذي تقوم به الأكاديمية السعودية لفن الطهي "زادك"، وتهدف إلى الاحتفال باليوم الوطني بطريقة مختلفة عبر تسجيل رقم قياسي جديد باسم المملكة العربية السعودية في الموسوعة العالمية، وذلك من خلال إدخال مدينة الخُبر (موقع العمل) بين المدن العالمية المذكورة في "غينيس للأرقام القياسية"، بوصفها إحدى المدن الفاعلة والمتميزة في النشاطات المجتمعية.

كما تسعى هيئة تطوير الشرقية ضمن دورها في التنمية الاقتصادية المحلية إلى تبني البرامج التنشيطية في المجمعات التجارية، من خلال استضافة مجمع الراشد التنفيذ، إضافة إلى تعزيز استخدام المنتجات والمحاصيل المحلية والوطنية في صناعات الأغذية، ودعم الطاقات الشابة بالمنطقة والمنظمات غير الربحية لتحقيق إنجازات مشهودة عالميًّا باسم السعودية.

وأوضحت مؤسس ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية لفن الطهي "زادك"، أ. رانية معلا، أن هذا الحدث يأتي بدعم هيئة التطوير، وبالتعاون مع جهات عدة بالقطاعَيْن الحكومي والخاص، والقطاع الثالث غير الربحي بالمنطقة الشرقية، احتفاء باليوم الوطني. وقالت: "عمل فريق التنفيذ المكوَّن من الطهاة والطلاب والطالبات بالأكاديمية خلال فترة شهرَيْن على الإعداد والتجهيز لهذا الحدث لتسجيله باسم السعودية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".

وأضافت رانية معلا: "هذا الحدث سينطلق بعد غد الأربعاء بمجمع الراشد بالخُبر، ويحمل رسائل سامية، تتمثل في دعم المنتج المحلي بمجال الأغذية، وإبراز المطبخ السعودي عالميًّا. والتنفيذ جاء بطرق مبتكرة وإبداعية، اعتمدت بمحتواها الغذائي على المحاصيل الزراعية المحلية، مثل تمور الأحساء الشهيرة كحل بديل للسكر".

وكشفت معلا أنه سيتم مراعاة حفظ النعمة خلال تنفيذ الحدث؛ إذ ستتولى جمعية البر بالمنطقة الشرقية وبنك الطعام السعودي "إطعام" توزيع المنتج الغذائي المستخدم في تحقيق هذا الإنجاز -بمشيئة الله- على المستفيدين المسجلين في دور الرعاية والأسر المحتاجة، وذلك عبر تأمين أسطول سيارات مبردة لنقل المنتج الغذائي المستخدم للمستفيدين.

يُشار إلى أن أكاديمية زادك لفنون الطهي مسجلة كوقف خيري، وتُعدُّ واحدة من أبرز مبادرات القطاع غير الربحي في المنطقة، وتهدف إلى تطوير قطاع الأغذية في المملكة العربية السعودية من خلال بناء أكاديمية طهي متميزة وعالية الجودة؛ لتكون بمنزلة منصة للريادة الاجتماعية، وتقدم الدعم لتوفير فرص للشباب والشابات السعوديين في قطاعات مختلفة، كالأغذية والضيافة والسياحة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الشرقية" تسعى لتشكيل أكبر عَلَم من منتج غذائي على أيدي طهاة سعوديين
سبق

تسعى المنطقة الشرقية لتحقيق رقم قياسي جديد في "غينيس للأرقام القياسية"، وذلك عبر تشكيل أكبر عَلَم يتم تشكيله من منتج غذائي محلي، على أيدي طهاة ومتطوعين سعوديين، وبمنتجات محلية؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

وترعى هيئة تطوير المنطقة الشرقية تنفيذ العمل الذي تقوم به الأكاديمية السعودية لفن الطهي "زادك"، وتهدف إلى الاحتفال باليوم الوطني بطريقة مختلفة عبر تسجيل رقم قياسي جديد باسم المملكة العربية السعودية في الموسوعة العالمية، وذلك من خلال إدخال مدينة الخُبر (موقع العمل) بين المدن العالمية المذكورة في "غينيس للأرقام القياسية"، بوصفها إحدى المدن الفاعلة والمتميزة في النشاطات المجتمعية.

كما تسعى هيئة تطوير الشرقية ضمن دورها في التنمية الاقتصادية المحلية إلى تبني البرامج التنشيطية في المجمعات التجارية، من خلال استضافة مجمع الراشد التنفيذ، إضافة إلى تعزيز استخدام المنتجات والمحاصيل المحلية والوطنية في صناعات الأغذية، ودعم الطاقات الشابة بالمنطقة والمنظمات غير الربحية لتحقيق إنجازات مشهودة عالميًّا باسم السعودية.

وأوضحت مؤسس ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية لفن الطهي "زادك"، أ. رانية معلا، أن هذا الحدث يأتي بدعم هيئة التطوير، وبالتعاون مع جهات عدة بالقطاعَيْن الحكومي والخاص، والقطاع الثالث غير الربحي بالمنطقة الشرقية، احتفاء باليوم الوطني. وقالت: "عمل فريق التنفيذ المكوَّن من الطهاة والطلاب والطالبات بالأكاديمية خلال فترة شهرَيْن على الإعداد والتجهيز لهذا الحدث لتسجيله باسم السعودية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".

وأضافت رانية معلا: "هذا الحدث سينطلق بعد غد الأربعاء بمجمع الراشد بالخُبر، ويحمل رسائل سامية، تتمثل في دعم المنتج المحلي بمجال الأغذية، وإبراز المطبخ السعودي عالميًّا. والتنفيذ جاء بطرق مبتكرة وإبداعية، اعتمدت بمحتواها الغذائي على المحاصيل الزراعية المحلية، مثل تمور الأحساء الشهيرة كحل بديل للسكر".

وكشفت معلا أنه سيتم مراعاة حفظ النعمة خلال تنفيذ الحدث؛ إذ ستتولى جمعية البر بالمنطقة الشرقية وبنك الطعام السعودي "إطعام" توزيع المنتج الغذائي المستخدم في تحقيق هذا الإنجاز -بمشيئة الله- على المستفيدين المسجلين في دور الرعاية والأسر المحتاجة، وذلك عبر تأمين أسطول سيارات مبردة لنقل المنتج الغذائي المستخدم للمستفيدين.

يُشار إلى أن أكاديمية زادك لفنون الطهي مسجلة كوقف خيري، وتُعدُّ واحدة من أبرز مبادرات القطاع غير الربحي في المنطقة، وتهدف إلى تطوير قطاع الأغذية في المملكة العربية السعودية من خلال بناء أكاديمية طهي متميزة وعالية الجودة؛ لتكون بمنزلة منصة للريادة الاجتماعية، وتقدم الدعم لتوفير فرص للشباب والشابات السعوديين في قطاعات مختلفة، كالأغذية والضيافة والسياحة.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
10:05 PM

"الشرقية" تسعى لتشكيل أكبر عَلَم من منتج غذائي على أيدي طهاة سعوديين

بمناسبة اليوم الوطني الـ91 لتحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة "غينيس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تسعى المنطقة الشرقية لتحقيق رقم قياسي جديد في "غينيس للأرقام القياسية"، وذلك عبر تشكيل أكبر عَلَم يتم تشكيله من منتج غذائي محلي، على أيدي طهاة ومتطوعين سعوديين، وبمنتجات محلية؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

وترعى هيئة تطوير المنطقة الشرقية تنفيذ العمل الذي تقوم به الأكاديمية السعودية لفن الطهي "زادك"، وتهدف إلى الاحتفال باليوم الوطني بطريقة مختلفة عبر تسجيل رقم قياسي جديد باسم المملكة العربية السعودية في الموسوعة العالمية، وذلك من خلال إدخال مدينة الخُبر (موقع العمل) بين المدن العالمية المذكورة في "غينيس للأرقام القياسية"، بوصفها إحدى المدن الفاعلة والمتميزة في النشاطات المجتمعية.

كما تسعى هيئة تطوير الشرقية ضمن دورها في التنمية الاقتصادية المحلية إلى تبني البرامج التنشيطية في المجمعات التجارية، من خلال استضافة مجمع الراشد التنفيذ، إضافة إلى تعزيز استخدام المنتجات والمحاصيل المحلية والوطنية في صناعات الأغذية، ودعم الطاقات الشابة بالمنطقة والمنظمات غير الربحية لتحقيق إنجازات مشهودة عالميًّا باسم السعودية.

وأوضحت مؤسس ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية لفن الطهي "زادك"، أ. رانية معلا، أن هذا الحدث يأتي بدعم هيئة التطوير، وبالتعاون مع جهات عدة بالقطاعَيْن الحكومي والخاص، والقطاع الثالث غير الربحي بالمنطقة الشرقية، احتفاء باليوم الوطني. وقالت: "عمل فريق التنفيذ المكوَّن من الطهاة والطلاب والطالبات بالأكاديمية خلال فترة شهرَيْن على الإعداد والتجهيز لهذا الحدث لتسجيله باسم السعودية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".

وأضافت رانية معلا: "هذا الحدث سينطلق بعد غد الأربعاء بمجمع الراشد بالخُبر، ويحمل رسائل سامية، تتمثل في دعم المنتج المحلي بمجال الأغذية، وإبراز المطبخ السعودي عالميًّا. والتنفيذ جاء بطرق مبتكرة وإبداعية، اعتمدت بمحتواها الغذائي على المحاصيل الزراعية المحلية، مثل تمور الأحساء الشهيرة كحل بديل للسكر".

وكشفت معلا أنه سيتم مراعاة حفظ النعمة خلال تنفيذ الحدث؛ إذ ستتولى جمعية البر بالمنطقة الشرقية وبنك الطعام السعودي "إطعام" توزيع المنتج الغذائي المستخدم في تحقيق هذا الإنجاز -بمشيئة الله- على المستفيدين المسجلين في دور الرعاية والأسر المحتاجة، وذلك عبر تأمين أسطول سيارات مبردة لنقل المنتج الغذائي المستخدم للمستفيدين.

يُشار إلى أن أكاديمية زادك لفنون الطهي مسجلة كوقف خيري، وتُعدُّ واحدة من أبرز مبادرات القطاع غير الربحي في المنطقة، وتهدف إلى تطوير قطاع الأغذية في المملكة العربية السعودية من خلال بناء أكاديمية طهي متميزة وعالية الجودة؛ لتكون بمنزلة منصة للريادة الاجتماعية، وتقدم الدعم لتوفير فرص للشباب والشابات السعوديين في قطاعات مختلفة، كالأغذية والضيافة والسياحة.

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