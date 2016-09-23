عميد تقنية جدة: ما سمعته وأنا في طريقي للاحتفال يجعلنا نحمد الله على نعمة الوطن

قال إن ذكرى اليوم الوطني تؤكد أن عطاء الوطن مستمر لأبنائه على مر العصور

"وأنا قادم في الطريق استمع إلى أخبار العالم، حرب هناك، وقتل في مكان آخر، ومظاهرات في بلاد أخرى، وصراعات في أماكن أخرى، وهروب وإجلاء ولجوء وحروب.. كلها تبعث في العقل التفكير لأتذكر الحديث الشريف عن نبينا صلى الله عليه وسلم: "من أصبح منكم معافى في بدنه آمنًا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها " لنقول جميعًا الحمد لله رب العالمين على نعمائه التي لا تعد ولا تحصى .. الحمد لله على نعمة الوطن والأمن والأمان والإيمان".

بهذه الكلمات افتتح المهندس جميل بن سعيد عسلي عميد الكلية التقنية بجدة فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني، في الحفل الذي نظمه مركز النشاط بالكلية بالتعاون مع الاتصال المؤسسي بحضور منسوبي الكلية وعائلاتهم.

وأضاف "عسلي": لم أشأ أن أبدأ كلمتي لكم في هذا اليوم قبل أن أذكر لكم هذه المقدمة التي نعايشها جميعًا كل يوم، مشيرًا إلى أن اليوم الوطني السعودي هو يوم يبعث على الاعتزاز بمناسبة ذكراه، أنه اليوم الوطني الذي يحمل في طياته "الذكرى الغالية المجيدة" ذكرى توحيد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - لهذا الوطن المترامي الأطراف .. ذكرى تؤكد أن وطن العطاء مستمر في عطائه لأبنائه وبناته وإسهاماته على مر العصور وحتى اليوم .. في هذا العهد الزاهر.. عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله -.

ورفع "عسلي" بهذه المناسبة أصالة عن نفسه ونيابةً عن زملائه وأبنائه المتدربين خالص الشكر والامتنان والمحبة والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- بهذه الذكرى التي تتجلى فيها سمات الحب والإخلاص واللُحمة الوطنية الفريدة في ظل هذه القيادة الرشيدة التي حفظت لنا بعون الله بلادنا من كيد الحاقدين وشرور المتربصين.

وقال "عسلي" : "جميل أن نتذكر ونعرف أن بلادنا حفظها الله أصبحت رقمًا مهمًا في حفظ أمن العالم وتحقيق خيره ورفاهيته، وفي إرساء الأمن والسلام والعدل، ومحاربة الجوع والفقر والمرض. وهو واجب علينا أن نستحضر في هذه الذكرى قدرة الله وعظمته وتفضُّله علينا بهذه النعم ونحن نتفيأ الأمن والاطمئنان في ظل مملكتنا الغالية مملكة التوحيد المملكة العربية السعودية التي وحّد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه هذا الوطن عام 1319هـ ليسجل عهد الدولة الفتية المتسلحة بعقيدة التوحيد ومعالي القيم. وعلى امتداد العصور وحتى وقتنا الحالي في هذا الظرف الدقيق وسط المتغيرات المتلاحقة، وما يعيشه العالم من فتن واقتتال وعنف وفقر وفرقة وعدم استقرار، لتبقى راية العز بفضل الله ثم بحكمة قيادتنا الرشيدة شامخةً ترفرف على ربوع مملكتنا الغالية، بأمنها وأمانها ورغد عيشها. نتفيأ ظلالها. ونحن نتقلب في صنوف النعم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - .

ودعا "عسلي" في ختام كلمته بالمحافظة على هذه المكتسبات العظيمة التي منّ الله بها علينا، والدفاع عن لحمتنا وديننا وكل ما يكفل لنا حفظ هذه الجغرافيا الآمنة، وسأل الله تعالى أن يحفظ الله بلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا من كل سوء، وأن يديم علينا هذه النعم وأن يرزقنا شكرها.

وشهدت فعاليات الحفل أوبريت وطنيًا ومشاهد وطنية عن جنودنا البواسل، وقدّم الحفل أستاذ اللغة العربية بالكلية ياسر الصميلي، كما ألقى الشاعر أحمد القاضي قصيدة حملت مشاعر الحب والولاء والانتماء الذي يجمع بين الشعب والقيادة. كما استمع الحضور إلى أوبريت موطني، مستمتعين بأداء الرقصات الوطنية، ومعرضًا يشمل صور القيادة الرشيدة ، وفي ختام الحفل تم السحب على العديد من الجوائز الثمينة.