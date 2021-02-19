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سكان حي "المعيزيلة" بالرياض بلا صرف صحي.. ويشتكون الانتظار وغلاء "الصهاريج"

وزارة البيئة أكدت أن إيصال الخدمة ضمن المشاريع المستقبلية

أوضح سكان حي المعيزيلة شرقي الرياض أنهم يعانون جراء عدم وصول خدمات الصرف الصحي للحي الذي لم تشمله الخدمة، رغم أن الأحياء المحيطة قد شملتها الخدمة.

وقال قاسم محمد العنزي نيابة عن عدد من المتضررين في الحي الذي يقع بالقرب من استاد الملك فهد الدولي لـ"سبق": "إننا نرفع معاناتنا لأمين مدينة الرياض، الأمير فيصل بن عياف؛ وذلك للنظر في إيصال خدمة الصرف الصحي للحي الذي يعتبر في وسط الرياض، ولم تشمله الخدمة رغم أن جميع الأحياء المحيطة بنا قد تمت خدمتها بالفعل".

وأضاف بأنهم قاموا برفع شكاوى ورسائل عدة لوزارة المياه والزراعة والبيئة، التي تفيد بأن حي المعيزيلة سيكون ضمن المشاريع المستقبلية القادمة، وحتى الآن لم يتم إيصال هذه الخدمة التي نحن بأمسّ الحاجة إليها؛ فمياه المجاري تغمر الشوارع، وتنشر الأمراض والأوبئة التي أصبحت تقلقنا على صحتنا وصحة أبنائنا.

وقال "العنزي: "إن أصحاب الصهاريج بدؤوا يرفعون أسعارهم بشكل مبالغ فيه، ويتحكمون بالسعر. ونحن ليس لدينا حل إلا الدفع لهم مهما طلبوا خوفًا على أنفسنا وأولادنا من الأمراض".

واختتم: "حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حريصة كل الحرص على راحة المواطن أينما كان، وأملنا في الله كبير، ثم في المسؤولين، للنظر في وضعنا، وتعميد مَن يلزم لإنهاء معاناتنا".

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سكان حي "المعيزيلة" بالرياض بلا صرف صحي.. ويشتكون الانتظار وغلاء "الصهاريج"
سبق

أوضح سكان حي المعيزيلة شرقي الرياض أنهم يعانون جراء عدم وصول خدمات الصرف الصحي للحي الذي لم تشمله الخدمة، رغم أن الأحياء المحيطة قد شملتها الخدمة.

وقال قاسم محمد العنزي نيابة عن عدد من المتضررين في الحي الذي يقع بالقرب من استاد الملك فهد الدولي لـ"سبق": "إننا نرفع معاناتنا لأمين مدينة الرياض، الأمير فيصل بن عياف؛ وذلك للنظر في إيصال خدمة الصرف الصحي للحي الذي يعتبر في وسط الرياض، ولم تشمله الخدمة رغم أن جميع الأحياء المحيطة بنا قد تمت خدمتها بالفعل".

وأضاف بأنهم قاموا برفع شكاوى ورسائل عدة لوزارة المياه والزراعة والبيئة، التي تفيد بأن حي المعيزيلة سيكون ضمن المشاريع المستقبلية القادمة، وحتى الآن لم يتم إيصال هذه الخدمة التي نحن بأمسّ الحاجة إليها؛ فمياه المجاري تغمر الشوارع، وتنشر الأمراض والأوبئة التي أصبحت تقلقنا على صحتنا وصحة أبنائنا.

وقال "العنزي: "إن أصحاب الصهاريج بدؤوا يرفعون أسعارهم بشكل مبالغ فيه، ويتحكمون بالسعر. ونحن ليس لدينا حل إلا الدفع لهم مهما طلبوا خوفًا على أنفسنا وأولادنا من الأمراض".

واختتم: "حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حريصة كل الحرص على راحة المواطن أينما كان، وأملنا في الله كبير، ثم في المسؤولين، للنظر في وضعنا، وتعميد مَن يلزم لإنهاء معاناتنا".

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
11:25 PM

سكان حي "المعيزيلة" بالرياض بلا صرف صحي.. ويشتكون الانتظار وغلاء "الصهاريج"

وزارة البيئة أكدت أن إيصال الخدمة ضمن المشاريع المستقبلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح سكان حي المعيزيلة شرقي الرياض أنهم يعانون جراء عدم وصول خدمات الصرف الصحي للحي الذي لم تشمله الخدمة، رغم أن الأحياء المحيطة قد شملتها الخدمة.

وقال قاسم محمد العنزي نيابة عن عدد من المتضررين في الحي الذي يقع بالقرب من استاد الملك فهد الدولي لـ"سبق": "إننا نرفع معاناتنا لأمين مدينة الرياض، الأمير فيصل بن عياف؛ وذلك للنظر في إيصال خدمة الصرف الصحي للحي الذي يعتبر في وسط الرياض، ولم تشمله الخدمة رغم أن جميع الأحياء المحيطة بنا قد تمت خدمتها بالفعل".

وأضاف بأنهم قاموا برفع شكاوى ورسائل عدة لوزارة المياه والزراعة والبيئة، التي تفيد بأن حي المعيزيلة سيكون ضمن المشاريع المستقبلية القادمة، وحتى الآن لم يتم إيصال هذه الخدمة التي نحن بأمسّ الحاجة إليها؛ فمياه المجاري تغمر الشوارع، وتنشر الأمراض والأوبئة التي أصبحت تقلقنا على صحتنا وصحة أبنائنا.

وقال "العنزي: "إن أصحاب الصهاريج بدؤوا يرفعون أسعارهم بشكل مبالغ فيه، ويتحكمون بالسعر. ونحن ليس لدينا حل إلا الدفع لهم مهما طلبوا خوفًا على أنفسنا وأولادنا من الأمراض".

واختتم: "حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حريصة كل الحرص على راحة المواطن أينما كان، وأملنا في الله كبير، ثم في المسؤولين، للنظر في وضعنا، وتعميد مَن يلزم لإنهاء معاناتنا".

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