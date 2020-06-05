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"الاتحاد" يفاوض محورًا "برازيليًّا".. ونادٍ "تركي" يستهدف محترف "الأهلي"

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن إدارة الاتحاد تقدمت بعرض لضم اللاعب البرازيلي غريغور دي ماجالهايس، لاعب نادي باهيا البرازيلي. وتبلغ قيمة العرض نحو 3 ملايين يورو.

وقالت صحيفة "جلوبو" البرازيلية إن رغبة الاتحاد في التعاقد مع اللاعب تأتي بتوصية من المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق بسبب المستويات التي قدمها اللاعب مع فريقه الموسم المنصرم.

اللاعب يبلغ من العمر 26 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الوسط المدافع، والظهير الأيسر. علمًا بأن عقده ينتهي مع فريقه بنهاية الموسم المقبل صيف 2021.

من جهة أخرى، كشفت صحف تركية عن رغبة مسؤولي غلطة سراي التركي في التعاقد مع محترف الأهلي يوسف بلايلي؛ ليكون عوضًا عن لاعبه النيجيري هنري أونيكورو.

الصحف التركية قالت إن نادي غلطة سراي يفكر في بيع لاعبه النيجيري لصالح موناكو الفرنسي الذي عرض على النادي التركي نحو 15 مليون يورو.

الاتحاد الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتحاد" يفاوض محورًا "برازيليًّا".. ونادٍ "تركي" يستهدف محترف "الأهلي"
سبق

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن إدارة الاتحاد تقدمت بعرض لضم اللاعب البرازيلي غريغور دي ماجالهايس، لاعب نادي باهيا البرازيلي. وتبلغ قيمة العرض نحو 3 ملايين يورو.

وقالت صحيفة "جلوبو" البرازيلية إن رغبة الاتحاد في التعاقد مع اللاعب تأتي بتوصية من المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق بسبب المستويات التي قدمها اللاعب مع فريقه الموسم المنصرم.

اللاعب يبلغ من العمر 26 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الوسط المدافع، والظهير الأيسر. علمًا بأن عقده ينتهي مع فريقه بنهاية الموسم المقبل صيف 2021.

من جهة أخرى، كشفت صحف تركية عن رغبة مسؤولي غلطة سراي التركي في التعاقد مع محترف الأهلي يوسف بلايلي؛ ليكون عوضًا عن لاعبه النيجيري هنري أونيكورو.

الصحف التركية قالت إن نادي غلطة سراي يفكر في بيع لاعبه النيجيري لصالح موناكو الفرنسي الذي عرض على النادي التركي نحو 15 مليون يورو.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
10:21 PM

"الاتحاد" يفاوض محورًا "برازيليًّا".. ونادٍ "تركي" يستهدف محترف "الأهلي"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية برازيلية أن إدارة الاتحاد تقدمت بعرض لضم اللاعب البرازيلي غريغور دي ماجالهايس، لاعب نادي باهيا البرازيلي. وتبلغ قيمة العرض نحو 3 ملايين يورو.

وقالت صحيفة "جلوبو" البرازيلية إن رغبة الاتحاد في التعاقد مع اللاعب تأتي بتوصية من المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق بسبب المستويات التي قدمها اللاعب مع فريقه الموسم المنصرم.

اللاعب يبلغ من العمر 26 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الوسط المدافع، والظهير الأيسر. علمًا بأن عقده ينتهي مع فريقه بنهاية الموسم المقبل صيف 2021.

من جهة أخرى، كشفت صحف تركية عن رغبة مسؤولي غلطة سراي التركي في التعاقد مع محترف الأهلي يوسف بلايلي؛ ليكون عوضًا عن لاعبه النيجيري هنري أونيكورو.

الصحف التركية قالت إن نادي غلطة سراي يفكر في بيع لاعبه النيجيري لصالح موناكو الفرنسي الذي عرض على النادي التركي نحو 15 مليون يورو.

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